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Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte isim isim tüm liste

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, Cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 00:57 Güncelleme Tarihi18 Eylül 2024, 00:57
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte isim isim tüm liste 1

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, Cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte isim isim tüm liste 2

HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte isim isim tüm liste 3

Listede 41 hakim, 17 savcı ve 11 idari yargı hakiminin ismi yer aldı. Ağustos 2024 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi.

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