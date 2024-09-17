17 Eylül 1961... Darağacında celladı sarhoş Türk demokrasisi! Adnan Menderes'in son sözleri... Dönemin utanç manşetleri

17 Eylül 1961 Türk demokrasisinin utanç günü olarak kayıtlara geçti. 27 Mayıs 1960 darbesiyle milli iradeye vurulan kelepçenin sonucu olarak Adnan Menderes'in idam edilmesinin üzerinden tam 63 yıl geçti.
Menderes hükümetinin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan da idam edildi.
"ÇUKUR" DEYİP MEZAR KAZDILAR, "SANDIK" DEYİP TABUT YAPTILAR, "DİREK" DEYİP DARAĞACI KURDULAR
Adnan Menderes'in idam edileceği daha yargılama sürerken belliydi... İdam haberi İmralı Adası'nın Cezaevi Savcısı'na iletildi, hazırlıklar başladı.