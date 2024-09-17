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17 Eylül 1961... Darağacında celladı sarhoş Türk demokrasisi! Adnan Menderes'in son sözleri... Dönemin utanç manşetleri

Türk demokrasisine kara çalan cuntanın idam ettiği merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan vefatının 63. yılında rahmetle anılıyor. Menderes'in darağacındaki son sözleri "Devletime ve milletime saadetler dilerim" olurken sarhoş cellatlar başbakanın naaşına bile huzur vermedi. Hiç şüphesiz Adnan Menderes'le birlikte Türkiye'nin demokrasi yolculuğu da darağacına çekildi. TAKVİM, arşivi açtı dönemin utanç manşetlerini derledi.

Ahmet Zeren takvim.com.tr Ahmet Zeren
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 11:54 Güncelleme Tarihi17 Eylül 2024, 12:03
17 Eylül 1961... Darağacında celladı sarhoş Türk demokrasisi! Adnan Menderes’in son sözleri... Dönemin utanç manşetleri 1

17 Eylül 1961 Türk demokrasisinin utanç günü olarak kayıtlara geçti. 27 Mayıs 1960 darbesiyle milli iradeye vurulan kelepçenin sonucu olarak Adnan Menderes'in idam edilmesinin üzerinden tam 63 yıl geçti.

17 Eylül 1961... Darağacında celladı sarhoş Türk demokrasisi! Adnan Menderes’in son sözleri... Dönemin utanç manşetleri 2

Menderes hükümetinin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan da idam edildi.

17 Eylül 1961... Darağacında celladı sarhoş Türk demokrasisi! Adnan Menderes’in son sözleri... Dönemin utanç manşetleri 3

"ÇUKUR" DEYİP MEZAR KAZDILAR, "SANDIK" DEYİP TABUT YAPTILAR, "DİREK" DEYİP DARAĞACI KURDULAR

Adnan Menderes'in idam edileceği daha yargılama sürerken belliydi... İdam haberi İmralı Adası'nın Cezaevi Savcısı'na iletildi, hazırlıklar başladı.

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