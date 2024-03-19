Tehlike çanları çalıyor | Dünya adım adım felakete sürükleniyor! Aşırı iklim olaylarında rekor artışl Dünya Meteoroloji Örgütü açıkladı

Dünya için tehlike çanları çalıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2023'ün, kayıtlara en sıcak yıl olarak geçtiğini ve bu süreçte aşırı iklim olaylarında rekor artışların yaşandığını bildirdi.Dünya Meteoroloji Örgütü Sıcak hava dalgaları, seller, kuraklıklar, kontrol edilemeyen yangınlar ile hızla yoğunlaşan tropikal kasırgalar gibi aşırı iklim olaylarının sefalet ve kargaşaya yol açtığı, bunun milyonlarca insanın günlük hayatını etkilediği ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayba neden olduğunu açıkladı.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2023'ün, kayıtlara en sıcak yıl olarak geçtiğini ve bu süreçte aşırı iklim olaylarında rekor artışların yaşandığını bildirdi.
WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, WMO'nun "2023 Küresel İklim Durumu" başlıklı raporunu düzenlenen basın toplantısında paylaştı.
Raporda, 2023'te iklim durumunun alışılmışın dışında olduğu belirtilirken, sera gazı seviyeleri, yüzey sıcaklıkları, okyanus ısısı, deniz seviyesinin yükselmesi ve buzulların geri çekilmesinde yeni rekorların kırıldığı bildirildi.