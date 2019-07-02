Orta Asya'nın en büyük cami inşaatında sona yaklaşılıyor

Orta Asya'nın en büyük camisi olması öngörülen Duşanbe'deki cami inşaatında sona yaklaşılıyor. İnşaatına 2011'de başlanan ve bu yıl tamamlanması beklenen cami, avlusu ile 120 bin kişiyi ağırlayabilecek - 100 milyon dolara mal olması beklenen cami inşaatı için Katar hükümeti 70 milyon dolarlık kaynak sağladı. 30 bin metrekare kapalı alana sahip camide, 4 bin araç kapasiteli otopark, müze, kütüphane, konferans salonu ve idari binalar yer alacak.

02.07.2019 13:23 - Son Güncelleme: 02.07.2019 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





