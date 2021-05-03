RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan Çankaya Köşkü'nde öğretmenlerle iftar yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde öğretmenlerle iftar yaptı. İftar basına kapalı gerçekleştirildi. Erdoğan öğretmenlerle fotoğraf çektirdi.

03.05.2021 23:45 - Son Güncelleme: 04.05.2021 00:44
Başkan Erdoğan Çankaya Köşkü'nde öğretmenlerle iftar yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar programları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanları ile iftar yapan Başkan Erdoğan 1 Mayıs'ta ise Tuzla'da faaliyet gösteren bir fabrikada iftar yapmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan Çankaya Köşkü'nde öğretmenlerle iftar yaptı

ÖĞRETMENLERLE İFTAR

Başkan Erdoğan bugün Çankaya Köşkü'nden öğretmenler ile iftar yaptı. İftar programı basına kapalı gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan Çankaya Köşkü'nde öğretmenlerle iftar yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlerle yapılan iftara ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, eğitim ailemizi temsilen Ankara'dan öğretmenlerimizle iftarda buluştu. Salgın koşullarındaki fedakârlıkları ve emekleri için tüm meslektaşlarımıza gönülden teşekkürlerini ve selamlarını iletti. Anlamlı davetlerine şükranlarımızla..." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan Çankaya Köşkü'nde öğretmenlerle iftar yaptı

Erdoğan iftarın ardından öğretmenler ile fotoğraf çektirdi.

İşte o kareler:

Başkan Erdoğan Çankaya Köşkü'nde öğretmenlerle iftar yaptı