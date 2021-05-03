Başkan Erdoğan Çankaya Köşkü'nde öğretmenlerle iftar yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlerle yapılan iftara ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, eğitim ailemizi temsilen Ankara'dan öğretmenlerimizle iftarda buluştu. Salgın koşullarındaki fedakârlıkları ve emekleri için tüm meslektaşlarımıza gönülden teşekkürlerini ve selamlarını iletti. Anlamlı davetlerine şükranlarımızla..." ifadelerine yer verdi.