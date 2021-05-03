Başkan Erdoğan Çankaya Köşkü'nde öğretmenlerle iftar yaptı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde öğretmenlerle iftar yaptı. İftar basına kapalı gerçekleştirildi. Erdoğan öğretmenlerle fotoğraf çektirdi.
03.05.2021 23:45
- Son Güncelleme: 04.05.2021 00:44
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlerle yapılan iftara ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, eğitim ailemizi temsilen Ankara'dan öğretmenlerimizle iftarda buluştu. Salgın koşullarındaki fedakârlıkları ve emekleri için tüm meslektaşlarımıza gönülden teşekkürlerini ve selamlarını iletti. Anlamlı davetlerine şükranlarımızla..." ifadelerine yer verdi.