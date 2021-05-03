Şimdi ABD düşünsün! Türk SİHA'ları gündemde: Bir F-35 fiyatına TB2 filosu satın alınabilir
Türk SİHA'ları artık F-35'ler karşısında tercih haline geldi. ABD'nin tartışmaların odağındaki F-35 projesi Norveç'te gündem oldu. Almanya, İngiltere gibi dünya devlerinin ardından Norveç de SİHA'ların alınması ve F-35'lerden vazgeçilmesi düşüncesinde. Uzmanlar, "Son dönemde Ermeni savunmasını parçalayan Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının her biri 5 milyon krona (4.9 milyon TL) mal oldu. Yani, bir F-35 fiyatına 22 TB2 savaş uçağı filosu satın alabilirsiniz" görüşünde.
Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'da ortaya koyduğu etkinlikle operasyonların seyrini değiştiren Türk yapımı İHA ve SİHA'lar, Norveç basınına konu oldu.
Türkiye'nin, üretici ortağı olduğu ve daha sonra çeşitli bahanelerle çıkarıldığı F-35 savaş uçakları ile Bayraktar TB2 insansız hava araçları karşılaştırıldı.
NORVEÇ'TEN BAYRAKTAR TB2 DEĞERLENDİRMESİ
Dış politika araştırmacısı Asle Toje imzalı "Norveç'in kaç tane F-35'e ihtiyacı var?" başlıklı yazısında, F-35 savaş uçağı programının bir güven krizi içinde olduğunu, projenin ABD'nin eski Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller'dan Kongre Savunma Komitesi'nin başkanı Adam Smith'e kadar herkes tarafından eleştirildiğini kaydetti.