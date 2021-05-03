Şimdi ABD düşünsün! Türk SİHA'ları gündemde: Bir F-35 fiyatına TB2 filosu satın alınabilir

Türk SİHA'ları artık F-35'ler karşısında tercih haline geldi. ABD'nin tartışmaların odağındaki F-35 projesi Norveç'te gündem oldu. Almanya, İngiltere gibi dünya devlerinin ardından Norveç de SİHA'ların alınması ve F-35'lerden vazgeçilmesi düşüncesinde. Uzmanlar, "Son dönemde Ermeni savunmasını parçalayan Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının her biri 5 milyon krona (4.9 milyon TL) mal oldu. Yani, bir F-35 fiyatına 22 TB2 savaş uçağı filosu satın alabilirsiniz" görüşünde.

03.05.2021 17:59 - Son Güncelleme: 03.05.2021 18:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





