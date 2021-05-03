RAMAZAN İMSAKİYE
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Şimdi ABD düşünsün! Türk SİHA'ları gündemde: Bir F-35 fiyatına TB2 filosu satın alınabilir

Türk SİHA'ları artık F-35'ler karşısında tercih haline geldi. ABD'nin tartışmaların odağındaki F-35 projesi Norveç'te gündem oldu. Almanya, İngiltere gibi dünya devlerinin ardından Norveç de SİHA'ların alınması ve F-35'lerden vazgeçilmesi düşüncesinde. Uzmanlar, "Son dönemde Ermeni savunmasını parçalayan Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının her biri 5 milyon krona (4.9 milyon TL) mal oldu. Yani, bir F-35 fiyatına 22 TB2 savaş uçağı filosu satın alabilirsiniz" görüşünde.

03.05.2021 17:59 - Son Güncelleme: 03.05.2021 18:15
Şimdi ABD düşünsün! Türk SİHA'ları gündemde: Bir F-35 fiyatına TB2 filosu satın alınabilir

Türkiye'nin terör operasyonlarında tarih yazan SİHA'ları Karabağ ve Libya'daki performanslarıyla dünya basınında dikkat çekmişti.

Son olarak Türk SİHA'larını gündemine alan Norveç basını ABD F-35'leri yerine Türkiye'nin tekonoloji harikasının tercih edilmesi gerektiğini savundu.

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Şimdi ABD düşünsün! Türk SİHA'ları gündemde: Bir F-35 fiyatına TB2 filosu satın alınabilir

Dış politika araştırmacısı Asle Toje imzalı yazıda, F-35 savaş uçağı programının bir güven krizi içinde olduğu ifade edilirken "Norveç, F-35 sayısını düşürmeli ve buradan kalan para ile SİHA projelerine yatırım yapmalı" denildi.

Şimdi ABD düşünsün! Türk SİHA'ları gündemde: Bir F-35 fiyatına TB2 filosu satın alınabilir

Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'da ortaya koyduğu etkinlikle operasyonların seyrini değiştiren Türk yapımı İHA ve SİHA'lar, Norveç basınına konu oldu.

Türkiye'nin, üretici ortağı olduğu ve daha sonra çeşitli bahanelerle çıkarıldığı F-35 savaş uçakları ile Bayraktar TB2 insansız hava araçları karşılaştırıldı.

Şimdi ABD düşünsün! Türk SİHA'ları gündemde: Bir F-35 fiyatına TB2 filosu satın alınabilir

NORVEÇ'TEN BAYRAKTAR TB2 DEĞERLENDİRMESİ
Dış politika araştırmacısı Asle Toje imzalı "Norveç'in kaç tane F-35'e ihtiyacı var?" başlıklı yazısında, F-35 savaş uçağı programının bir güven krizi içinde olduğunu, projenin ABD'nin eski Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller'dan Kongre Savunma Komitesi'nin başkanı Adam Smith'e kadar herkes tarafından eleştirildiğini kaydetti.

Şimdi ABD düşünsün! Türk SİHA'ları gündemde: Bir F-35 fiyatına TB2 filosu satın alınabilir

Smith'in, Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, "ABD bu kuyuya para atmayı bırakmalı." dediği anımsatıldı. İngiltere'nin 138 olan F-35 siparişini 48'e düşürdüğü bildirildi.