İzmir'in Gaziemir ve Bornova ilçelerinde vatandaşlardan belediyelere 'moloz kirliliği' tepkisi
Son dakika haberi... İzmir'de, Karabağlar ilçesine moloz hafriyatının yasa dışı olarak dökülmesinin ardından Gaziemir ve Bornova ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı. Bölge halkı, moloz kirliliğinin önüne geçilmediği iddiasıyla belediyelere tepki gösterdi. Ağaçların yanı başına dökülen kaçak moloz ve hafriyatlar, artmaya devam ederken, belediyeye bağlı ekipler tarafından henüz çalışma başlatılmadı.
Karabağlar Belediyesi'ne bağlı Uzundere Mahallesi'nde yaklaşık 45 bin metrekarelik tarım alanında oluşan moloz ve hafriyat dağları, tepki çekerken, bölgede temizlik çalışmaları ise hala başlatılmadı. Uzundere'de oluşan moloz dağlarının yanı sıra şehrin iki farklı ilçesinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.
800 Sokak'ta, ana yolun yanındaki boş araziye dökülen moloz dağlarının gün geçtikçe büyümeye başladığı görülürken, hemen karşı tarafında bulunan ormanlık alanın içinde de aynı manzaraya rastlandı. Ağaçların yanı başına dökülen kaçak moloz ve hafriyatlar, artmaya devam ederken, belediyeye bağlı ekipler tarafından henüz çalışma başlatılmadı.
DERE YATAĞI DÖKÜM ALANI OLDU
Gaziemir'in ardından Bornova ilçesinde de yine kaçak moloz ve hafriyat dökümü yapılmaya devam ettiği ortaya çıktı. Laka Deresi'nin hemen yanında bulunan alana, çevre sakinlerinin iddialarına göre, gece saatlerinde kamyonlarla kaçak olarak moloz ve hafriyat dökümü yapılıyor.