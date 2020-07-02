Haberler Galeri Güncel İzmir'in Gaziemir ve Bornova ilçelerinde vatandaşlardan belediyelere 'moloz kirliliği' tepkisi

İzmir'in Gaziemir ve Bornova ilçelerinde vatandaşlardan belediyelere 'moloz kirliliği' tepkisi

Son dakika haberi... İzmir'de, Karabağlar ilçesine moloz hafriyatının yasa dışı olarak dökülmesinin ardından Gaziemir ve Bornova ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı. Bölge halkı, moloz kirliliğinin önüne geçilmediği iddiasıyla belediyelere tepki gösterdi. Ağaçların yanı başına dökülen kaçak moloz ve hafriyatlar, artmaya devam ederken, belediyeye bağlı ekipler tarafından henüz çalışma başlatılmadı.

02.07.2020 09:53 - Son Güncelleme: 02.07.2020 09:53
İzmir'in Gaziemir ve Bornova ilçelerinde vatandaşlardan belediyelere 'moloz kirliliği' tepkisi

Karabağlar Belediyesi'ne bağlı Uzundere Mahallesi'nde yaklaşık 45 bin metrekarelik tarım alanında oluşan moloz ve hafriyat dağları, tepki çekerken, bölgede temizlik çalışmaları ise hala başlatılmadı. Uzundere'de oluşan moloz dağlarının yanı sıra şehrin iki farklı ilçesinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İzmir'in Gaziemir ve Bornova ilçelerinde vatandaşlardan belediyelere 'moloz kirliliği' tepkisi

Gaziemir'in Evka-7 semtinde bulunan ve belediye otobüsleri ile şehirci minibüslerin de son durağı olan Zafer Mahallesi'ne kaçak olarak dökülen moloz ve hafriyatlar nedeniyle çevre kirliliği başladı.

İzmir'in Gaziemir ve Bornova ilçelerinde vatandaşlardan belediyelere 'moloz kirliliği' tepkisi

800 Sokak'ta, ana yolun yanındaki boş araziye dökülen moloz dağlarının gün geçtikçe büyümeye başladığı görülürken, hemen karşı tarafında bulunan ormanlık alanın içinde de aynı manzaraya rastlandı. Ağaçların yanı başına dökülen kaçak moloz ve hafriyatlar, artmaya devam ederken, belediyeye bağlı ekipler tarafından henüz çalışma başlatılmadı.

İzmir'in Gaziemir ve Bornova ilçelerinde vatandaşlardan belediyelere 'moloz kirliliği' tepkisi

DERE YATAĞI DÖKÜM ALANI OLDU
Gaziemir'in ardından Bornova ilçesinde de yine kaçak moloz ve hafriyat dökümü yapılmaya devam ettiği ortaya çıktı. Laka Deresi'nin hemen yanında bulunan alana, çevre sakinlerinin iddialarına göre, gece saatlerinde kamyonlarla kaçak olarak moloz ve hafriyat dökümü yapılıyor.

İzmir'in Gaziemir ve Bornova ilçelerinde vatandaşlardan belediyelere 'moloz kirliliği' tepkisi

Ancak Karabağlar ve Gaziemir'de olduğu gibi bu bölgede de ekiplerin kaçak olarak dökülen moloz ve hafriyatlarla ilgili çalışma yapmadığı gözlendi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Başkan Erdoğan bizzat incelemişti... Çamlıca televizyon kulesinde sona yaklaşılıyor
Başkan Erdoğan bizzat incelemişti... Çamlıca televizyon kulesinde sona yaklaşılıyor