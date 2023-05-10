Batman Mitingi’ne rekor katılım! Başkan Erdoğan duyurdu: 55 bin kişi
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitinglerine hız kesmeden devam ediyor. Miting turuna Batman'da devam eden Başkan Erdoğan'ı coşkulu bir kalabalık karşıladı.
10.05.2023 16:39 - Son Güncelleme: 10.05.2023 17:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da gerçekleştirdiği Miting'de kendisini coşkuyla karşılayan kalabalığı gördüğü anda memnuniyetini dile getirdi.
Miting alanında 55 bin kişinin olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerine ders veriyor muyuz?" dedi.
Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada "Dicle size nasıl sevdalıysa biz de size kara sevdalıyız Batman. Biz Batman'ı birileri gibi istismar için değil, Allah için seviyoruz." İfadelerini kullandı.