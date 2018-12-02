Dünya Başkan Erdoğan ile Prens Selman'ın karşılaşmasını konuştu

Başkan Erdoğan Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Paraguay'da temaslarda bulunuyor. G20 Liderler Zirvesi'ne damga vuran an ise Başkan Erdoğan ile Prens Selman'ın karşılaşması oldu. Selman Erdoğan'ı karşısında görünce gözlerini kaçırdı. Dünya bu anları bu kareler ile konuştu. İşte G20 Zirvesi'nde dikkat çeken kareler...

2 Aralık 2018 Pazar, 14:34:21 Güncelleme: 14:43:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





