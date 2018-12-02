Dünya Başkan Erdoğan ile Prens Selman'ın karşılaşmasını konuştu

Başkan Erdoğan Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Paraguay'da temaslarda bulunuyor. G20 Liderler Zirvesi'ne damga vuran an ise Başkan Erdoğan ile Prens Selman'ın karşılaşması oldu. Selman Erdoğan'ı karşısında görünce gözlerini kaçırdı. Dünya bu anları bu kareler ile konuştu. İşte G20 Zirvesi'nde dikkat çeken kareler...

2 Aralık 2018 Pazar, 14:34:21 Güncelleme: 14:43:05
Dünya Başkan Erdoğan ile Prens Selmanın karşılaşmasını konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Paraguay'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Dünya Başkan Erdoğan ile Prens Selmanın karşılaşmasını konuşuyor

Kritik zirveden geriye bu fotoğraflar kaldı.

Dünya Başkan Erdoğan ile Prens Selmanın karşılaşmasını konuşuyor

Kaşıkçı cinayetinden dolayı diken üstünde olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın bakışları, dünya gündemine oturdu.

Dünya Başkan Erdoğan ile Prens Selmanın karşılaşmasını konuşuyor

Veliaht Prens, zirvede kendisiyle görüşmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı karedeyken ilginç mimikler sergiledi.

Dünya Başkan Erdoğan ile Prens Selmanın karşılaşmasını konuşuyor

Uluslararası ajanslar, Erdoğan'ın diğer görüşmelerini de takip etti.

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