Dünya Başkan Erdoğan ile Prens Selman'ın karşılaşmasını konuştu
Başkan Erdoğan Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Paraguay'da temaslarda bulunuyor. G20 Liderler Zirvesi'ne damga vuran an ise Başkan Erdoğan ile Prens Selman'ın karşılaşması oldu. Selman Erdoğan'ı karşısında görünce gözlerini kaçırdı. Dünya bu anları bu kareler ile konuştu. İşte G20 Zirvesi'nde dikkat çeken kareler...
2 Aralık 2018 Pazar, 14:34:21
Güncelleme: 14:43:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Paraguay'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor.
Kritik zirveden geriye bu fotoğraflar kaldı.
Kaşıkçı cinayetinden dolayı diken üstünde olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın bakışları, dünya gündemine oturdu.
Veliaht Prens, zirvede kendisiyle görüşmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı karedeyken ilginç mimikler sergiledi.
Uluslararası ajanslar, Erdoğan'ın diğer görüşmelerini de takip etti.