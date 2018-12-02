Başkan Erdoğan'dan Arjantin'de Kaşıkçı açıklaması 01 Aralık 2018, Cumartesi

G20 zirvesi kapsamında Arjantin'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 'Hadiseden haberdar olduğumuz andan itibaren Kaşıkçı cinayetini aydınlatmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Suudi yönetimi tarafından önce inkar edilen ardından çarpıtılmaya çalışılan ve nihayetinde kabullenilen bu cinayet Türkiye'nin kararlı tavrı sayesinde açığa çıkmıştır' açıklamasında bulunurken Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi yönetiminden destek gelmediğini Suudi Arabistan tarafından yollanan başsavcının kendi bilgi ve belgelerini paylaşmadığını belirtti.