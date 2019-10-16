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Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda 'Şehitler ölmez' sloganıyla karşılandı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Recep Tayyip Erdoğan, partililer tarafından sloganlarla karşılandı. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında şehit olan vatandaşlarımıza ithafen partililerce yapılan 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez'' sloganları salonu inletti. İşte o anlar...

16.10.2019 13:23 - Son Güncelleme: 16.10.2019 13:23
Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda 'Şehitler ölmez' sloganıyla karşılandı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.

Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda 'Şehitler ölmez' sloganıyla karşılandı

Recep Tayyip Erdoğan, partililer tarafından sloganlarla karşılandı. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında şehit olan vatandaşlarımıza ithafen partililerce yapılan 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez'' sloganları salonu inletti.

İŞTE ERDOĞAN'IN KARŞILANDIĞI O ANLAR

Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda 'Şehitler ölmez' sloganıyla karşılandı
Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda 'Şehitler ölmez' sloganıyla karşılandı
Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda 'Şehitler ölmez' sloganıyla karşılandı
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