Teröristlerin korkulu rüyası oldular! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

Türkiye son yıllarda yerli ve milli silahlar konusunda büyük bir atılım yaparak savunma sanayisindeki yerlilik oranını hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere çekti. Barış Pınarı Harekatı da dahil olmak üzere Mehmetçik'in terörle mücadelede kullandığı silahların birçoğu yerli ve milli silahlardan oluştu. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın paylaştığı videoda Türkiye'nin yerli ve milli silahları yer aldı. İşte ülkemizin gurur tablosu.

16.10.2019 15:15 - Son Güncelleme: 16.10.2019 15:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





