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Teröristlerin korkulu rüyası oldular! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

Türkiye son yıllarda yerli ve milli silahlar konusunda büyük bir atılım yaparak savunma sanayisindeki yerlilik oranını hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere çekti. Barış Pınarı Harekatı da dahil olmak üzere Mehmetçik'in terörle mücadelede kullandığı silahların birçoğu yerli ve milli silahlardan oluştu. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın paylaştığı videoda Türkiye'nin yerli ve milli silahları yer aldı. İşte ülkemizin gurur tablosu.

16.10.2019 15:15 - Son Güncelleme: 16.10.2019 15:15
Teröristlerin korkulu rüyası oldular! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

Son yıllardaki atılımlarımızdan dolayı tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve milli silahlarımız, Suriye'deki operasyonlarda da Mehmetçik'in en yakın arkadaşı oldu. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarında kullandığı ve kullanacağı yerli ve milli silahlar.

Teröristlerin korkulu rüyası oldular! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

ARMA ZIRHLI MUH. ARACI - OTOKAR

Karanlıkta, siste, dumanda görüyor, ilerliyor.

Teröristlerin korkulu rüyası oldular! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

Özel ekipmanları sayesinde suda gidebildiği gibi saatte 8 kilometre hıza da çıkabiliyor.

Teröristlerin korkulu rüyası oldular! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

12 personel ve 24 ton yük taşıyor..

Teröristlerin korkulu rüyası oldular! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

KOBRA ZIRHLI ARAÇ - OTOKAR

Yüksek balistik koruma sistemine sahip.

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