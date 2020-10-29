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Cumhuriyet'in 97. yılına özel Milli Mücadele Sergisi Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bugün açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Millet Kütüphanesi'nde hazırlanan, bugün açılacak Milli Mücadele Sergisi'nde İstiklal Harbi'ne ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden eserler sergilenecek.

29.10.2020 15:01 - Son Güncelleme: 29.10.2020 15:01
Cumhuriyet'in 97. yılına özel Milli Mücadele Sergisi Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bugün açılıyor

Cumhuriyet'in 97. yılı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda hazırlanan sergi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü işbirliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Atatürk Müze Köşkü, Ankara Üniversitesi, İnönü Vakfı ve özel arşiv ve koleksiyonların katkısı ile hazırlandı.

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Cumhuriyet'in 97. yılına özel Milli Mücadele Sergisi Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bugün açılıyor


Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Millet Kütüphanesi'nde hazırlanan, İstiklal Harbi'ne ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden özel eserlerden oluşan Milli Mücadele Sergisi, bugün açılıyor.

Cumhuriyet'in 97. yılına özel Milli Mücadele Sergisi Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bugün açılıyor

"Hakimiyet milletindir" sloganıyla hazırlanan sergi, Milli Mücadele'nin, askeri, siyasi, diplomatik boyutları yanında kültüre ve gündelik hayata yansıyan yönlerini ortaya koyuyor.

Cumhuriyet'in 97. yılına özel Milli Mücadele Sergisi Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bugün açılıyor

TBMM'NİN AÇILIŞINDA BİNAYA ÇEKİLEN İLK BAYRAK DA SERGİLENECEK&NBSP;
Yaklaşık 100 üzerinde obje ve belgeden oluşan sergi, büyük kahramanlıklar neticesinde kazanılan İstiklal Mücadelesi'nin bazı önemli tarihi kayıtlarını da ilk kez gün ışığına çıkaracak.

Cumhuriyet'in 97. yılına özel Milli Mücadele Sergisi Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bugün açılıyor

Milli Mücadele Sergisi'nde, 23 Nisan 1920'de TBMM binasına çekilen ilk bayrak ve sancak, Cumhuriyet'in ilanının ilk resmi belgesi, Büyük Taarruz'da öncü kuvvetlerin elinde bulunan, elle dikilmiş, ay ile yıldızın üzerinde işgalden kurtarılan şehir ve kasabaların isimleri ve düşmandan geri alınma tarihlerinin yer aldığı bayrak, Büyük Taarruz sırasında çizilmiş savaş planı, Milli Mücadele kahramanlarından Sütçü İmam'ın tabancası ve kılıcı, İstiklal Mücadelesi'nin önemli kahramanlarından olan Satı Kadın'a ait pamuk yaşmak ve kadife şalvar, Gümrü, Kars ve Moskova antlaşmalarının imzalandığı kalemler ile Hanımlar Esirgeme Derneğinin TBMM'ye şükran hediyesi olarak verdiği örtü de ilk kez sergilenecek.

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