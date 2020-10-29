Cumhuriyet'in 97. yılına özel Milli Mücadele Sergisi Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bugün açılıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Millet Kütüphanesi'nde hazırlanan, bugün açılacak Milli Mücadele Sergisi'nde İstiklal Harbi'ne ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden eserler sergilenecek.
Cumhuriyet'in 97. yılı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda hazırlanan sergi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü işbirliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Atatürk Müze Köşkü, Ankara Üniversitesi, İnönü Vakfı ve özel arşiv ve koleksiyonların katkısı ile hazırlandı.
Milli Mücadele Sergisi'nde, 23 Nisan 1920'de TBMM binasına çekilen ilk bayrak ve sancak, Cumhuriyet'in ilanının ilk resmi belgesi, Büyük Taarruz'da öncü kuvvetlerin elinde bulunan, elle dikilmiş, ay ile yıldızın üzerinde işgalden kurtarılan şehir ve kasabaların isimleri ve düşmandan geri alınma tarihlerinin yer aldığı bayrak, Büyük Taarruz sırasında çizilmiş savaş planı, Milli Mücadele kahramanlarından Sütçü İmam'ın tabancası ve kılıcı, İstiklal Mücadelesi'nin önemli kahramanlarından olan Satı Kadın'a ait pamuk yaşmak ve kadife şalvar, Gümrü, Kars ve Moskova antlaşmalarının imzalandığı kalemler ile Hanımlar Esirgeme Derneğinin TBMM'ye şükran hediyesi olarak verdiği örtü de ilk kez sergilenecek.