New York’ta Türk mutfağı tanıtıldı... Emine Erdoğan: Mutfak, kültürel mirasın en önemli unsurlarından biridir

Programda konuk lider eşleri lokum sarıp, akide şekeri keserek Türk lezzetlerinin hazırlanışını tecrübe etti.

"Sürdürülebilir ve Sağlıklı Türk Mutfağı" isimli etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, "Mutfak, kültürel mirasın en önemli unsurlarından biridir. Bir ülkenin milli kimliğini, karakterini ve hatta medeniyet özünü yansıtan bir aynadır. Gastro-diplomasi ve gastro-turizm gibi kavramlar ülkelerin, kültür ve tanıtım politikalarının ana unsuru haline geldi." diye konuştu.