İstanbulun millet bahçeleri açılıyor

İstanbul'un millet bahçeleri açılıyor
İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracak 5 millet bahçesi bugün açılıyor.
17 Kasım 2018 Cumartesi, 10:39:27 Güncelleme: 10:47:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 14.30'da düzenlenecek törenle 5 millet behçesinin toplu açılışı yapılacak.
İstanbul'a yapılan millet bahçeleriyle kişi başı yeşil alan miktarı, yüzde 10 artacak. Kente 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracak ve hizmete açılacak millet bahçeleri şöyle:
Bahçe, bitki çeşitliliği, özel filtre sistemiyle kendi kendini temizleyen 15 bin 600 metrekarelik biyolojik göletiyle de ilgi çekecek. 24 ayrı türde toplam 5 bin 570 ağaç, 160 bin çalı, 42 bin metrekarelik etkinlik çayırının yer aldığı Başakşehir Millet Bahçesi'nde, bin 200 araçlık kapalı ve 198 araçlık açık otopark bulunuyor.
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