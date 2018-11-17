İstanbulun millet bahçeleri açılıyor

Bahçe, bitki çeşitliliği, özel filtre sistemiyle kendi kendini temizleyen 15 bin 600 metrekarelik biyolojik göletiyle de ilgi çekecek. 24 ayrı türde toplam 5 bin 570 ağaç, 160 bin çalı, 42 bin metrekarelik etkinlik çayırının yer aldığı Başakşehir Millet Bahçesi'nde, bin 200 araçlık kapalı ve 198 araçlık açık otopark bulunuyor.