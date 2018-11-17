İstanbul'un millet bahçeleri açılıyor

İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracak 5 millet bahçesi bugün açılıyor.

17 Kasım 2018 Cumartesi, 10:39:27 Güncelleme: 10:47:38
İstanbulun millet bahçeleri açılıyor

İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracak Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçeleri, bugün açılıyor.

İstanbulun millet bahçeleri açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 14.30'da düzenlenecek törenle 5 millet behçesinin toplu açılışı yapılacak.

İstanbul'a yapılan millet bahçeleriyle kişi başı yeşil alan miktarı, yüzde 10 artacak. Kente 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracak ve hizmete açılacak millet bahçeleri şöyle:

İstanbulun millet bahçeleri açılıyor

Başakşehir Millet Bahçesi

Başakşehir Millet Bahçesi, Başakşehir Belediyesi yeni hizmet binası, İkitelli Şehir Hastanesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve yakın zamanda güzergahı açıklanan Kanal İstanbul gibi mega projelerin merkezinde yer alıyor.

İstanbulun millet bahçeleri açılıyor

Başakşehir Millet Bahçesi, 37 bin metrekarelik kent meydanının hemen yanında 360 bin metrekare alan üzerine kuruldu.

İstanbulun millet bahçeleri açılıyor

Bahçe, bitki çeşitliliği, özel filtre sistemiyle kendi kendini temizleyen 15 bin 600 metrekarelik biyolojik göletiyle de ilgi çekecek. 24 ayrı türde toplam 5 bin 570 ağaç, 160 bin çalı, 42 bin metrekarelik etkinlik çayırının yer aldığı Başakşehir Millet Bahçesi'nde, bin 200 araçlık kapalı ve 198 araçlık açık otopark bulunuyor.

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