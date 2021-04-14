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3-9 Nisan vaka sayılarında korkutan tablo! İşte en düşük ve en yüksek vaka sayısı olan iller!

Türkiye Mart ayındaki normalleşmenin ardından vaka sayılarındaki yükselme ile şoku yaşadı. Son 24 saatte vaka sayısı 60 bine dayandı. Dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan kısmi kapanma uygulanacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasından sonra Sağlık Bakanlığı 3-9 Nisan haftasına ait vaka sayılarını açıkladı. İşte en düşük ve en yüksek vaka sayısı olan iller!

14.04.2021 09:17 - Son Güncelleme: 14.04.2021 09:17
3-9 Nisan vaka sayılarında korkutan tablo! İşte en düşük ve en yüksek vaka sayısı olan iller!

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 723 oldu.

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3-9 Nisan vaka sayılarında korkutan tablo! İşte en düşük ve en yüksek vaka sayısı olan iller!

Son 24 saatte 52 bin 104 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi. Toplam test sayısı 42 milyon 199 bin 485'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 962 bin 760, vefat sayısı 34 bin 455, ağır hasta sayısı 2 bin 951 oldu

3-9 Nisan vaka sayılarında korkutan tablo! İşte en düşük ve en yüksek vaka sayısı olan iller!

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

3-9 Nisan vaka sayılarında korkutan tablo! İşte en düşük ve en yüksek vaka sayısı olan iller!

Bakan Koca Türkiye'nin haftalık vaka haritasını paylaştı. Böylelikle vakaların en yüksek olduğu ve en düşük olduğu 5 il de ortaya çıktı. İşte vaka sayısı 100 bin kişide en az görülen 5 il....

3-9 Nisan vaka sayılarında korkutan tablo! İşte en düşük ve en yüksek vaka sayısı olan iller!

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 3-9 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız." ifadelerini kullandı.