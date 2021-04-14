3-9 Nisan vaka sayılarında korkutan tablo! İşte en düşük ve en yüksek vaka sayısı olan iller!
Türkiye Mart ayındaki normalleşmenin ardından vaka sayılarındaki yükselme ile şoku yaşadı. Son 24 saatte vaka sayısı 60 bine dayandı. Dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan kısmi kapanma uygulanacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasından sonra Sağlık Bakanlığı 3-9 Nisan haftasına ait vaka sayılarını açıkladı. İşte en düşük ve en yüksek vaka sayısı olan iller!
14.04.2021 09:17
- Son Güncelleme: 14.04.2021 09:17