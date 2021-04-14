3-9 Nisan vaka sayılarında korkutan tablo! İşte en düşük ve en yüksek vaka sayısı olan iller!

Son 24 saatte 52 bin 104 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi. Toplam test sayısı 42 milyon 199 bin 485'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 962 bin 760, vefat sayısı 34 bin 455, ağır hasta sayısı 2 bin 951 oldu