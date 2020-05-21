Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi açıldı! Açılışta dikkat çeken kareler
Türkiye'nin sağlık alanında yaptığı dev atılımlardan biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi; Başkan Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe'nin katılımıyla açıldı. İki lider açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunurken, Erdoğan açılış öncesi hastaneyi havadan ve içeriden inceledi. Açılış sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erdoğan'a günün anısına ilişkin bir hediye takdim etti.
ERDOĞAN: TÜRK-JAPON DOSTLUĞUNA YENİ BİR HALKA
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Abe'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Bu muhteşem eserinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. Hastanemizin çevresindeki 15 dönümlük alanı çam ve sakura (kiraz çiçeği) ağacıyla donattık. Bu bizim dostluğumuzun kalıcı olmasını sembolize eden adımlar oluyor. İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak eseri daha kazandırdık.