Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi açıldı! Açılışta dikkat çeken kareler

ERDOĞAN: TÜRK-JAPON DOSTLUĞUNA YENİ BİR HALKA

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Abe'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Bu muhteşem eserinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. Hastanemizin çevresindeki 15 dönümlük alanı çam ve sakura (kiraz çiçeği) ağacıyla donattık. Bu bizim dostluğumuzun kalıcı olmasını sembolize eden adımlar oluyor. İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak eseri daha kazandırdık.