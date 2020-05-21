RAMAZAN İMSAKİYE
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Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi açıldı! Açılışta dikkat çeken kareler

Türkiye'nin sağlık alanında yaptığı dev atılımlardan biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi; Başkan Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe'nin katılımıyla açıldı. İki lider açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunurken, Erdoğan açılış öncesi hastaneyi havadan ve içeriden inceledi. Açılış sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erdoğan'a günün anısına ilişkin bir hediye takdim etti.

21.05.2020 15:00 - Son Güncelleme: 21.05.2020 15:03
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi açıldı! Açılışta dikkat çeken kareler

Başkan Erdoğan, ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Öte yandan törene videokonferans yöntemiyle Japonya Başbakanı Abe de katıldı.

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Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi açıldı! Açılışta dikkat çeken kareler

ERDOĞAN: TÜRK-JAPON DOSTLUĞUNA YENİ BİR HALKA

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Abe'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Bu muhteşem eserinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. Hastanemizin çevresindeki 15 dönümlük alanı çam ve sakura (kiraz çiçeği) ağacıyla donattık. Bu bizim dostluğumuzun kalıcı olmasını sembolize eden adımlar oluyor. İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak eseri daha kazandırdık.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi açıldı! Açılışta dikkat çeken kareler

KOVİD-19 İLE MÜCADELEMİZDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK
789 bin arsa alanı üzerine kurulu bu hastane şimdiden dünyanın sayılı hastaneleri arasına girmiştir. Kamu-özel ortaklığının en güzel örneklerinden biridir.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi açıldı! Açılışta dikkat çeken kareler

456'sı yoğun bakım olmak üzere 2 bin 682 yatağı ve 90 ameliyathane masası ile bu eser kovid-19 ile mücadelemizde önemli rol oynayacaktır.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi açıldı! Açılışta dikkat çeken kareler

Günlük 35 bin ayakta hasta ve 500 özelllikli ameliyat yapılmasını planlıyoruz. Artık İstanbul uluslararası bir sağlık merkezi konumuna gelmiştir. Burası sağlık turizminde Türkiye'nin marka eserlerinden biri olacaktır.

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