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Amasra'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan maden emekçisi o anları anlattı: "Bant sistemi dağılmış, gaz genizleri yakıyordu"

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlmasında çok sayıda maden emekçisi yaşamını yitirdi. Facia sonrası devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu, çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Patlama yaşanan maden maden ocağındaki arkadaşlarını kurtarmaya çalışan Öner Özmen isimli maden emekçisi yaşadıklarını anlattı. Özmen, "Bant sistemimiz vardı, onlar dağılmış. Gaz, genizleri yakıyordu. Olayı duyar duymaz bütün madenci arkadaşlarımız, burada omuz omuza çalıştıkları arkadaşlarını kurtarmak için seferber oldu, aşağıda hala çalışıyorlar. Herkes canla başla çalışıyor" dedi.

15.10.2022 03:00 - Son Güncelleme: 15.10.2022 03:14
Amasra’da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan maden emekçisi o anları anlattı: Bant sistemi dağılmış, gaz genizleri yakıyordu

Bartın'da patlama meydana gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki arkadaşlarını kurtarmaya çalışan maden işçisi Öner Özmen, yaşadıklarını anlattı.

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Amasra’da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan maden emekçisi o anları anlattı: Bant sistemi dağılmış, gaz genizleri yakıyordu

Evli ve bir çocuk babası 10 yıllık maden işçisi Özmen, arama kurtarma amacıyla şefleriyle ocağa indiklerini söyledi.

Amasra’da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan maden emekçisi o anları anlattı: Bant sistemi dağılmış, gaz genizleri yakıyordu

Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek eksi 350 kotuna indiklerini anlatan Özmen, "Bant sistemimiz vardı, onlar dağılmış. Gaz, genizleri yakıyordu. Gittiğimizde arama kurtarmalar, amirlerimiz ve müdürlerimiz zaten olay yerindeymiş. Arkadaşlarımızın yanlarına biz de gittik." diye konuştu.

Amasra’da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan maden emekçisi o anları anlattı: Bant sistemi dağılmış, gaz genizleri yakıyordu

Özmen, normalde kendisinin çalıştığını belirterek şunları kaydetti:

Amasra’da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan maden emekçisi o anları anlattı: Bant sistemi dağılmış, gaz genizleri yakıyordu

"Vardiyaya da kalabilirdim. Buradan saat 4 gibi çıktım hatta işe giden arkadaşlarımla vedalaştım. Vedalaştım derken; bir arkadaşımız vardı, elbisemi almaya gelmiştim, onu gördüm. 'Hayırlı işler' dedik birbirimize, gülerek gitmiştik. Mesaiye kalabilirdik.

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