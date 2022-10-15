Amasra'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan maden emekçisi o anları anlattı: "Bant sistemi dağılmış, gaz genizleri yakıyordu"

Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek eksi 350 kotuna indiklerini anlatan Özmen, "Bant sistemimiz vardı, onlar dağılmış. Gaz, genizleri yakıyordu. Gittiğimizde arama kurtarmalar, amirlerimiz ve müdürlerimiz zaten olay yerindeymiş. Arkadaşlarımızın yanlarına biz de gittik." diye konuştu.