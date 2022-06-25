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Haberler Güncel Marmaris'teki orman yangınında görev alan kadın polis helikopteri pilotu Özge Karabulut Coşan o anları anlattı: Yanan yerleri görmek bizi üzdü

Marmaris'teki orman yangınında görev alan kadın polis helikopteri pilotu Özge Karabulut Coşan o anları anlattı: Yanan yerleri görmek bizi üzdü

Marmaris'te çıkan yangında havadan müdahale etkili olurken, jandarma ve emniyet müdürlüğüne ait helikopterler çalışmalara ilk günden itibaren yoğun şekilde destek oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na ait helikopterlerden birisi de bölgeden görüntü alarak yeni yanan bölgelerin tespitini yaptı. Mobil istasyon aracılığıyla anlık görüntü iletimi yapılan helikopter, söndürme çalışmalarına destek veren helikopterleri doğru tespitler yaparak yanan sahalara yönlendirdi. Bu da söndürme çalışmalarına hız kattı. Helikopterin yardımcı pilotu Komiser Özge Karabulut Coşan, ilk günden itibaren çalışmalara katıldığını belirtip, yangın nedeniyle üzüntülü olduğunu söyledi.

DHA
25.06.2022 17:24 - Son Güncelleme: 25.06.2022 17:24
Marmaris’teki orman yangınında görev alan kadın polis helikopteri pilotu Özge Karabulut Coşan o anları anlattı: Yanan yerleri görmek bizi üzdü

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nda görev yapan Pilot Komiser Özge Karabulut Coşan, "Orman yangınlarının başlamasıyla birlikte, bizler burada görüntü aktarımı için görev aldık.

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Marmaris’teki orman yangınında görev alan kadın polis helikopteri pilotu Özge Karabulut Coşan o anları anlattı: Yanan yerleri görmek bizi üzdü

Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'na helikopterlerimizi konuşlandırdık. İlk günden beri yangına müdahale operasyonunda görüntü alıp ilgili veri merkezine ilgili kurumlara iletiyoruz.

Marmaris’teki orman yangınında görev alan kadın polis helikopteri pilotu Özge Karabulut Coşan o anları anlattı: Yanan yerleri görmek bizi üzdü

Helikopterimiz yüksek çözünürlüklü kamera sistemine sahip, elektro optik, düşük ışık, termal modlara sahip helikopterimizde net bir şekilde yangına müdahaleleri, yangın anındaki görüntüleri mobil istasyon vasıtasıyla veri merkezi dahil olmak üzere Ankara dahil olmak üzere, çeşitli ilgili yerlere görüntüleri sağlayabiliyoruz.

Marmaris’teki orman yangınında görev alan kadın polis helikopteri pilotu Özge Karabulut Coşan o anları anlattı: Yanan yerleri görmek bizi üzdü

Mobil İstasyonu Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kurduk. Yaklaşık 100 kilometre yarıçaplı bir alanda görüntü alabiliyoruz ve bu görüntüleri aktarabiliyoruz.

Marmaris’teki orman yangınında görev alan kadın polis helikopteri pilotu Özge Karabulut Coşan o anları anlattı: Yanan yerleri görmek bizi üzdü

Bizler polis havacı olarak her göreve soğukkanlı ve disiplinli olarak çıkıyoruz ama kadın olmamım bu konuda pek bir etkisi yok.

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