Marmaris'teki orman yangınında görev alan kadın polis helikopteri pilotu Özge Karabulut Coşan o anları anlattı: Yanan yerleri görmek bizi üzdü
Marmaris'te çıkan yangında havadan müdahale etkili olurken, jandarma ve emniyet müdürlüğüne ait helikopterler çalışmalara ilk günden itibaren yoğun şekilde destek oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na ait helikopterlerden birisi de bölgeden görüntü alarak yeni yanan bölgelerin tespitini yaptı. Mobil istasyon aracılığıyla anlık görüntü iletimi yapılan helikopter, söndürme çalışmalarına destek veren helikopterleri doğru tespitler yaparak yanan sahalara yönlendirdi. Bu da söndürme çalışmalarına hız kattı. Helikopterin yardımcı pilotu Komiser Özge Karabulut Coşan, ilk günden itibaren çalışmalara katıldığını belirtip, yangın nedeniyle üzüntülü olduğunu söyledi.
25.06.2022 17:24 - Son Güncelleme: 25.06.2022 17:24
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nda görev yapan Pilot Komiser Özge Karabulut Coşan, "Orman yangınlarının başlamasıyla birlikte, bizler burada görüntü aktarımı için görev aldık.
Helikopterimiz yüksek çözünürlüklü kamera sistemine sahip, elektro optik, düşük ışık, termal modlara sahip helikopterimizde net bir şekilde yangına müdahaleleri, yangın anındaki görüntüleri mobil istasyon vasıtasıyla veri merkezi dahil olmak üzere Ankara dahil olmak üzere, çeşitli ilgili yerlere görüntüleri sağlayabiliyoruz.