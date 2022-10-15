Maden ocağı patlamasında kaç kişi öldü? ÖLENLERİN İSİMLERİ NE? Patlama NEDEN ve NASIL oldu? BARTIN AMASRA MADEN OCAĞI PATLAMASI SON DAKİKA!
Son dakika haberi... Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.45 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.Bölgede incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, facianın sebebi olarak "grizu"yu işaret etti. Peki, girzu patlaması neden olur? Girzu patlaması nedir? Bartın maden ocağı ölenlerin isimleri neler? İşte detaylar...
SON DAKİKA BARTIN AMASRA MADEN OCAĞI GRİZU PATLAMASI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır programını iptal etti. Başkan Erdoğan, Amasra'ya geçerek çalışmaları yerinde takip edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık patlamadan sonra bölgeye gitti. Bakan Dönmez, ilk belirlemelere göre patlamanın nedeninin grizu olma ihtimalini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sabah saatlerinde açıkladığı son dakika bilgisine göre hayatını kaybeden işçi sayısı 40'a yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hayatlarını kaybeden işçilerin adlarını açıkladı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA BARTIN AMASRA'DA MADEN FACİASI SONRASI YAŞANANLAR
07.19 Madende kalan 13 işçiye ulaşıldı.
İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da meydana gelen maden kazası, tüm yönleriyle incelenmeye devam etmekte, arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kazanın hemen sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla olay yerine giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve İçişleri Bakanlarımız, bölgedeki tüm çalışmaları gece boyu yerinden takip etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren süreci bizzat yönetmiş, anlık bilgilendirmeler üzerine gerekli talimatları ilgili kurum ve kişilere bizzat iletmiştir. Diyarbakır programını ileri bir tarihe erteleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün Amasra'ya giderek çalışmaları yerinde koordine edecektir. Meydana gelen bu elim kaza ile ilgili yapılan dezenformasyon içerikli paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi, konu ile ilgili bölgede bulunan bakanlarımızın ve resmî kurumların açıklamalarını dikkate almaları hususunun önemini bir kez daha ifade etmek isterim."
06.00 Bartın'daki maden ocağı patlaması sonrası olay yerinde incelemelerde bulanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu.
Son durumu aktaran Bakan Soylu şunları söyledi: Dün akşam saat 18:15 sularında maalesef bulunduğumuz alandaki işletmede bir patlama meydana geldi ve ardından hem Bartın Valimiz hem sayın milletvekilimiz ve buradaki bütün arkadaşlarımız buraya intikal ettiler. O andan itibaren de tüm Türkiye burada nasıl bir patlama olduğunu ve sonuçlarının ne olduğunu duymaya başladı. Ülkemizin başı sağolsun, Bartınımıza geçmiş olsun. Tüm madencilerimize geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İlk açıklamamızda 110 madencimizin çalıştığını ifade etmiştik. Kritik yerde 49 madencimizin çalıştığını söylemiştik
Bu patlamadan hemen sonra sağ çıkan ve kurtarılan toplam 58 madencimiz var. Şu anda aşağıda değerlendirdiğimiz, arama kurtarmayla kurtarılmaya çalışılan 15 madencimiz var.
BAKAN SOYLU HAYATIN KAYBEDENLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI
Sağlık Bakanlığı'nın bütün ekipleri ve bütün kurumlarımızın ekipleri buradaydılar. Vefat eden kardeşlerimizin isimlerini de söyleyeceğim. Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayp Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gürdal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Acet.
"ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"
Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Kurtarılmayı beklenen ailelere de sabır diliyoruz. Bütün milletimize de baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
Büyük bir üzüntü içinde olduğumuzu söylemek isterim. Allah bu tip olaylarla bizi bir daha karşı karşıya bırakmasın. Arama-kurtarma çalışmalarında umutlu bir Haber bekliyoruz.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de şöyle konuştu: Öncelikle kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Bartın'a ve tüm yöreye baş sağlığı diliyorum. Olayı haber alır almaz sayın İçişleri Bakanımızla İstanbul'da resmi heyette birlikteydik. Haber alır almaz buraya intikal ettik. Bu bölgeye yakın olan müesseselerimizde diğer arama kurtarma ekipleri de çalışmalara destek vermişlerdir. Bizim ilk değerlendirmelerimiz şunu gösteriyor; patlama anıyla birlikte oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla arkadaşlarımızın bir kısmını maalesef kaybetmiş olduk. 15 arkadaşımızı aramalar hala devam ediyor. Bir galeride bir yangın söz konusu. Yangın ve orada oluşan karbonmonoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar. Sabırla beklemek durumundayız.
Ben tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum. 15 kişinin nerede olduğuna ilişkin tahminlerimiz var. Yerlerini biliyoruz. 10, 11 tanesi yangının devam ettiği bölgede, çok büyük bir yangın değil fakat güvenli şekilde oraya gitmek için yangının berteraf edilmesi gerekiyor. Bazı bölgelerde kısmi göçükler var. Diğer işçilerimizin o bölgede yer aldığını düşünüyoruz.