Gören koşa koşa akın ediyor! Tarım Kredi Marketten A101, ŞOK ve BİM'i kıskandıracak indirim! 9.90'a düştü

Tarım Kredi Marketleri market fiyatları ile alakalı yeni bir kampanya başlattı. Kampanya ardından ki market fiyatları hem BİM, ŞOK ve A101 marketlerden daha ucuz bir duruma geldi. Haberi alan çok sayıda vatandaş ise Tarım Kredi Marketleri'ne akın etti. Bu indirimlerin piyasadaki ucuz satış yapan marketlerin indirimlerinden çok daha çok bulunduğu söyleniyor.