Gören koşa koşa akın ediyor! Tarım Kredi Marketten A101, ŞOK ve BİM'i kıskandıracak indirim! 9.90'a düştü
Geçtiğimiz zamanlarda tarım kredi marketleri ülke çapında 1000 mağazaya ulaştı. 1000. Mağaza açılışında ise kampanya ile alakalı detaylar verildi. Bu bağlamda temel gıda ürününde toplamda yüzde 35'e yakın indirim uygulanacağı açıklandı. Fakat yetkililerin görüşlerine göre indirimlerin sene sonuna kadar devam edeceği düşünülmektedir. Son olarak ise özel besinlerde yüzden 35'ten çok indirim yapılması da planlanıyor. Ek indirimler ise tarım kredi marketinin resmi internet sitesi üstünde haftalık olarak ilan edilecek.
15.10.2022 09:58 - Son Güncelleme: 15.10.2022 09:58
Tarım Kredi Marketleri market fiyatları ile alakalı yeni bir kampanya başlattı. Kampanya ardından ki market fiyatları hem BİM, ŞOK ve A101 marketlerden daha ucuz bir duruma geldi. Haberi alan çok sayıda vatandaş ise Tarım Kredi Marketleri'ne akın etti. Bu indirimlerin piyasadaki ucuz satış yapan marketlerin indirimlerinden çok daha çok bulunduğu söyleniyor.
Tarım Kredi Marketleri bağlamında oluşturulan kampanya dahilinde olan başka mamüller ise zeytin yağı, pirinç, salça, süt, zeytin et ve yağ çeşitleridir. Bu mamüllerde de gene yüzde 10 ile yüzde 20 arasında bir indirim söz konusu.