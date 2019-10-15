GaleriGüncel

Başkan Erdoğan Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi 7. Zirvesi'ne katıldı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'nci Zirvesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla başladı.

15.10.2019 15:21 - Son Güncelleme: 15.10.2019 15:21
Başkan Erdoğan Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi 7. Zirvesi'ne katıldı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'nci Zirvesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla başladı.

Başkan Erdoğan Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi 7. Zirvesi'ne katıldı

Zirveye ayrıca gözlemci olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Purli Agamuradov da katıldı.

Başkan Erdoğan Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi 7. Zirvesi'ne katıldı
Başkan Erdoğan Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi 7. Zirvesi'ne katıldı
Başkan Erdoğan Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi 7. Zirvesi'ne katıldı
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Tel Abyadlılar terörden kurtarılan ilçelerine dönmeye başladı
Tel Abyadlılar terörden kurtarılan ilçelerine dönmeye başladı