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Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci aşamaya geçildi! İşte dakika dakika tarihi operasyon

Başkan Erdoğan'ın, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır" sözlerinin ardından PYD mevzilerine bombalar yağdı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından başlayan harekata ilişkin tüm detaylara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte dakika dakika tüm yaşananlar..

10.10.2019 07:29 - Son Güncelleme: 10.10.2019 08:27
Başkan Erdoğan operasyon emrini böyle verdi! İşte dakika dakika Barış Pınarı Harekatı

Saat: 16.00

Rasulayn'dan yükselen dumanlar sınırın Türkiye tarafından objektiflere böyle yansıdı.
Türkiye'nin Suriye sınırında hareketli anlar yaşanıyor. Sınırın diğer tarafındaki PYD işgali altında olan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor.
Bölgede bulunan basın mensupları, havada F-16'ların olduğuna dair ses duyduklarını aktardı.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 uçakları, Suriye'deki PYD hedeflerine bomba yağdırıyor.

Başkan Erdoğan operasyon emrini böyle verdi! İşte dakika dakika Barış Pınarı Harekatı

Saat: 16.10
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" sözleriyle harekatın başladığını duyurdu.

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Başkan Erdoğan operasyon emrini böyle verdi! İşte dakika dakika Barış Pınarı Harekatı

Saat: 16.36

ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Başkan Erdoğan operasyon emrini böyle verdi! İşte dakika dakika Barış Pınarı Harekatı

Saat: 16.48

Bakan Çavuşoğlu: Harekatımız uluslararası hukuk gereğince icra edilmektedir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatıyla ilgili, "Harekatımız uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir" dedi.

Başkan Erdoğan operasyon emrini böyle verdi! İşte dakika dakika Barış Pınarı Harekatı

Saat: 16.56

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını belirterek, "Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

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