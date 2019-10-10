Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci aşamaya geçildi! İşte dakika dakika tarihi operasyon

Saat: 16.00

Rasulayn'dan yükselen dumanlar sınırın Türkiye tarafından objektiflere böyle yansıdı.

Türkiye'nin Suriye sınırında hareketli anlar yaşanıyor. Sınırın diğer tarafındaki PYD işgali altında olan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor.

Bölgede bulunan basın mensupları, havada F-16'ların olduğuna dair ses duyduklarını aktardı.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 uçakları, Suriye'deki PYD hedeflerine bomba yağdırıyor.