Barış Pınarı Harekatı neden yapılıyor? İşte YPG/PKK gerçeği ve Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü terörle mücadele...
Fırat'ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı karadan ve havadan bombardımanla saat 16.00'da başladı. Gelen son dakika bilgisine göre Türk zırhlı araçları ile komandolar 20.42 itibariyle Resulayn ve Tel Abyad'a kara harekatına başladı. Peki YPG/PKK gerçeği ne? PYD/YPG'nin, PKK'nın Suriye'de kullandığı isimler olduğu ve birbirinden farkı olmadığı artık hemen herkes tarafından kabul edildi, ABD'li yetkililerin söylemlerinde ve BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların metinlerinde defalarca onaylandı. Peki Fırat'ın doğusuna harekat neden önemli? Terör örgütü YPG ve arkasındaki güçlerin bölgedeki oyunu neydi? İşte YPG/PKK gerçeği ve Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü terörle mücadele...
İŞTE PKK GERÇEĞİ
Terör örgütü PKK, kadın, çocuk, yaşlı, asker, polis, sivil ayırt etmeksizin 40.000 Türk vatandaşını öldürdü. PKK; ABD, Kanada, AB üye ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin terör listesinde olan bir yanıyla Marksist-Leninist, bir yanıyla etnik ayrımcılık temelli ideolojiye sahip eylemlerinde sivil-kadın-çocuk gözetmeyerek silah ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunan bir terör örgütüdür.
PYD/YPG'NİN, PKK'NIN SURİYE'DE KULLANDIĞI İSİMDİR
PYD/YPG'nin, PKK'nın Suriye'de kullandığı isimler olduğu ve birbirinden farkı olmadığı artık hemen herkes tarafından kabul edilmiş, ABD'li yetkililerin söylemlerinde ve BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların metinlerinde defalarca onaylanmış bir gerçektir.
ABD'nin silahlarını teröristlerin ellerine bırakmanın tarihin bir felaketi olduğu kanıtlandı. Sözde DEAŞ ile mücadele yürüttüğünü ileri sürerek Batı medyasında sempati toplarken PKK, bölge halkına zulmetti, çocukları zorla silahlandırdı ve savaşmaya zorladı, Kürtler de dahil olmak üzere kendisine katılmayanları katletti.
YPG, 12 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI ASKER YAPARAK...
YPG ve PKK aynı örgüttür ve Türkiye bu görüşte yalnız değildir. ABD'nin Ulusal İstihbarat Direktörü YPG'yi PKK'nın "Suriye militanı" olarak adlandırdı. İnsan Hakları İzleme Örgütü ve ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre YPG, 12 yaşındaki çocukları asker yaparak uluslararası hukuku ihlal etti.