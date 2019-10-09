Barış Pınarı Harekatı neden yapılıyor? İşte YPG/PKK gerçeği ve Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü terörle mücadele...

Fırat'ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı karadan ve havadan bombardımanla saat 16.00'da başladı. Gelen son dakika bilgisine göre Türk zırhlı araçları ile komandolar 20.42 itibariyle Resulayn ve Tel Abyad'a kara harekatına başladı. Peki YPG/PKK gerçeği ne? PYD/YPG'nin, PKK'nın Suriye'de kullandığı isimler olduğu ve birbirinden farkı olmadığı artık hemen herkes tarafından kabul edildi, ABD'li yetkililerin söylemlerinde ve BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların metinlerinde defalarca onaylandı. Peki Fırat'ın doğusuna harekat neden önemli? Terör örgütü YPG ve arkasındaki güçlerin bölgedeki oyunu neydi? İşte YPG/PKK gerçeği ve Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü terörle mücadele...

09.10.2019 23:29 - Son Güncelleme: 09.10.2019 23:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





