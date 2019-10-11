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Diyarbakır'da PKK büyük darbe! Tonlarca ele geçirildi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 312 kilogram esrar ile 1 milyon 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

11.10.2019 09:52 - Son Güncelleme: 11.10.2019 09:52
Diyarbakır'da PKK büyük darbe! Tonlarca ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ton 312 kilogram esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'da PKK büyük darbe! Tonlarca ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi, uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, gizlenen uyuşturucuların bulunması amacıyla Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 9 Ekim'de başlatılan "Şehit Jandarma Başçavuş Tamer Meriç-02 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Diyarbakır'da PKK büyük darbe! Tonlarca ele geçirildi

Operasyonda narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında 5 ton 312 kilogram esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'da PKK büyük darbe! Tonlarca ele geçirildi

Operasyon bölgesinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen aramada, evlerinde ve araçlarında uyuşturucu bulunduran 10 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da PKK büyük darbe! Tonlarca ele geçirildi

Gerçekleştirilen temas ve adli aramada bahse konu ağaçlık, kayalık alan ile toprağa gömülü jelikan bidonlarda kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 2 şarjör, 17 fişek ve terörist kıyafeti bulundu.

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