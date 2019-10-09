Dünya 'Barış Pınarı Harekatı'nı bu fotoğraflarla gördü! İşte 'Barış Pınarı Harekatı'ndan kareler...
Fırat'ın doğusuna 'Barış Pınarı Harekatı' başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye operasyonunu başladığını, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.'' mesajıyla duyurdu. Associated Press (AP) haber ajansı, Türkiye'nin 'Barış Pınarı Harekatını' çok sayıda fotoğrafla dünyaya geçti. İşte kare kare AP'nin dünyaya geçtiği fotoğraflar...
09.10.2019 20:40
- Son Güncelleme: 09.10.2019 20:55
DİĞER GALERİLER