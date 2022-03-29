Adnan Oktar davasında yeni operasyon! Kedicikler için 4 ilde düğmeye basıldı! Cinsel saldırı, şantaj, eziyet...
Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan 68 sanığın tahliye edilmesi kararına başsavcılık ikinci kez itiraz etmişti. Dosya bir üst daire olan İstinaf 2. Ceza Dairesi'ne gönderildi. İtirazı değerlendiren daire 7 sanığın tahliyesine yönelik itirazı reddederken 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. İstanbul merkezli 4 ilde yeni bir operasyon başlatıldı. 8 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Adnan Oktar suç örgütü davasında yerel mahkemece verilen hükmün usulden bozulmasının ardından tahliye edilen 68 sanıktan 61'i hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.
Davada son dakika gelişmesi yaşandı... Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde yeni bir operasyon başlatıldı. 8 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının, Adnan Oktar suç örgütü davasında tahliye edilen 68 sanık hakkında yaptığı ikinci itiraz, Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince (İstinaf) değerlendirildi.
Kararda, 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararında, sanıklara isnat olunan cinsel saldırı suçları yönünden mağdurların rızalarının olduğu, bu nedenle suçun yasal unsurlarının bulunmadığı gerekçesiyle beraat (suç tarihinde 15-18 yaş aralığında bulunan mağdurlar açısından şikayet yokluğu nedeniyle düşme) kararı verilmesi gerektiğinin yer aldığı hatırlatıldı.