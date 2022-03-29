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Adnan Oktar davasında yeni operasyon! Kedicikler için 4 ilde düğmeye basıldı! Cinsel saldırı, şantaj, eziyet...

Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan 68 sanığın tahliye edilmesi kararına başsavcılık ikinci kez itiraz etmişti. Dosya bir üst daire olan İstinaf 2. Ceza Dairesi'ne gönderildi. İtirazı değerlendiren daire 7 sanığın tahliyesine yönelik itirazı reddederken 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. İstanbul merkezli 4 ilde yeni bir operasyon başlatıldı. 8 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

29.03.2022 10:13 - Son Güncelleme: 29.03.2022 10:43
Adnan Oktar davasında yeni operasyon! Kedicikler için 4 ilde düğmeye basıldı! Cinsel saldırı, şantaj, eziyet...

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Adnan Oktar suç örgütü davasında yerel mahkemece verilen hükmün usulden bozulmasının ardından tahliye edilen 68 sanıktan 61'i hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.

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Adnan Oktar davasında yeni operasyon! Kedicikler için 4 ilde düğmeye basıldı! Cinsel saldırı, şantaj, eziyet...

Davada son dakika gelişmesi yaşandı... Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde yeni bir operasyon başlatıldı. 8 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Adnan Oktar davasında yeni operasyon! Kedicikler için 4 ilde düğmeye basıldı! Cinsel saldırı, şantaj, eziyet...

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının, Adnan Oktar suç örgütü davasında tahliye edilen 68 sanık hakkında yaptığı ikinci itiraz, Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince (İstinaf) değerlendirildi.

Adnan Oktar davasında yeni operasyon! Kedicikler için 4 ilde düğmeye basıldı! Cinsel saldırı, şantaj, eziyet...

Kararda, 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararında, sanıklara isnat olunan cinsel saldırı suçları yönünden mağdurların rızalarının olduğu, bu nedenle suçun yasal unsurlarının bulunmadığı gerekçesiyle beraat (suç tarihinde 15-18 yaş aralığında bulunan mağdurlar açısından şikayet yokluğu nedeniyle düşme) kararı verilmesi gerektiğinin yer aldığı hatırlatıldı.

Adnan Oktar davasında yeni operasyon! Kedicikler için 4 ilde düğmeye basıldı! Cinsel saldırı, şantaj, eziyet...

İddianamede açıklandığı ve ilk derece mahkemesi kararında da kabul edildiği üzere mağdurların evlilik vaadi veya başka yöntemlerle "turnike sistemi" tabir edilen bir çark içine sokuldukları belirtilen kararda, şu değerlendirmede bulunuldu:

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