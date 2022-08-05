İstanbullunun bitmek bilmeyen çilesi! Uzunçayır metrobüs durağını kullananlar isyan etti! Ne asansör var ne yürüyen merdiven
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimi göreve geldiği günden bu yana İstanbullu çileden başını kaldıramadı. Özellikle Uzunçayır metrobüsünü kullananlar canından bezmiş durumda. Asansör ve yürüyen merdivenin bulunmadığı durakta yaklaşık 40 basamağı elinde bavul veya kucağında çocukla çıkmak zorunda olanlar tepkili.
05.08.2022 12:43 - Son Güncelleme: 05.08.2022 13:43
İstanbul Kadıköy'deki Uzunçayır metrobüs durağına giden üst geçit kullananlar için zorluk oluşturuyor.
Uzunçayır metrobüs durağına giden bu üst geçit 39 basamaktan oluşuyor.
Uzunçayır metrobüs durağına otobüs ve minibüsle de aktarma yapılıyor. Bu da üst geçidi kullananların sayısını artıyor.