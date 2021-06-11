Balıkesir Bandırma sahillerinde müsilaj (deniz salyası) sonrası kirlilik nedeniyle deniz ve kum simsiyah oldu
Marmara Denizi'ni etkisini altına alan müsilaj (deniz salyası) nedeniyle Marmara Denizi'ne kıyısı olan il ve ilçelerde kötü görüntü ve koku oluşurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla deniz temizleme seferberliği başlatıldı. Balıkesir Bandırma'da ise deniz ve sahilde kirlilik baş gösterdi. Bandırma'da sahiller, sanayi kuruluşlarının denize atık bırakması, deniz salyası, arıtma tesislerinin yetersizliği, evsel atıklar ve zirai ilaçlar gibi nedenlerle kirlendi. Deniz suyu, kirlilik nedeniyle siyaha büründü. Sahillerdeki kumun rengi de sarıdan siyaha döndü. Denizdeki kirlilik dronla havadan görüntülendi.
11.06.2021 10:55
- Son Güncelleme: 11.06.2021 10:55
Bandırma'nın deniz ve hava kalitesinde sıkıntı yaşandığını belirten Bandırma Kent Konseyi Başkanı Dr. Murat Ergöz, "Bandırma, maalesef deniz ve hava kalitesi anlamında sıkıntılı günler yaşıyor. Bir yandan denizimiz kirlendi. Deniz salyasıyla kaplandı ve bu kirlilik yeni değil.
Yılların birikimi. Bandırma'ya çok yakın bir yerde organize sanayi bölgesi kurulmak isteniyor. Burada bir tarım arazisi söz konusu.
Tarımın önemini pandemi gösterdi. Bu tarım arazileri üzerine sanayi yapılması çevremizi daha da kirletecek. Bunu haricinde hava kalitemiz de çok düşük.
Poyraz dışında başka bir rüzgar estiği zaman civardaki fabrikaların gazları çevreyi çok etkiliyor. Kışın evlerden çıkan kömür dumanları da çevrede yaşayanların hava kalitesini olumsuz yönde etkiliyor" dedi.
'BANDIRMA'DA DENİZE GİRMEK İNTİHAR GİBİ'
Kum ve denizin kararmış vaziyette olduğuna vurgu yapan Dr. Ergöz, "Maalesef arıtma tesisleri iyi çalışmadan pek çok işletmenin atıkları derin deşarj denilen yöntemle Marmara Denizi'ne bırakılıyor.