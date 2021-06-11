Balıkesir Bandırma sahillerinde müsilaj (deniz salyası) sonrası kirlilik nedeniyle deniz ve kum simsiyah oldu

Marmara Denizi'ni etkisini altına alan müsilaj (deniz salyası) nedeniyle Marmara Denizi'ne kıyısı olan il ve ilçelerde kötü görüntü ve koku oluşurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla deniz temizleme seferberliği başlatıldı. Balıkesir Bandırma'da ise deniz ve sahilde kirlilik baş gösterdi. Bandırma'da sahiller, sanayi kuruluşlarının denize atık bırakması, deniz salyası, arıtma tesislerinin yetersizliği, evsel atıklar ve zirai ilaçlar gibi nedenlerle kirlendi. Deniz suyu, kirlilik nedeniyle siyaha büründü. Sahillerdeki kumun rengi de sarıdan siyaha döndü. Denizdeki kirlilik dronla havadan görüntülendi.

11.06.2021 10:55 - Son Güncelleme: 11.06.2021 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





