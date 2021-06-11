İşte Başkan Erdoğan'ın Biden ile yapacağı görüşmede masada olacak 9 kritik başlık
Başkan Erdoğan, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla yapacağı ikili görüşmelerde en kritik buluşmasını 14 Haziran'da Başkan Biden ile yapacak. Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasının ardından yüz yüze gerçekleşecek ilk görüşmede iki lider arasında 9 kritik başlık ele alınacak. ABD'den FETÖ ile mücadelede somut adım ve PKK/YPG'ye verilen desteğin kesilmesi istenecek. F-35'ler ve S-400 meselesi ile Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefi ele alınacak. Türkiye-ABD ilişkilerinde "yeni dönemin" habercisi sayılan zirve, bu bakımdan milat kabul ediliyor.
11.06.2021 09:21
- Son Güncelleme: 11.06.2021 09:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü NATO Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. Erdoğan, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla yapacağı ikili görüşmelerde en kritik buluşmasını 14 Haziran'da Başkan Biden ile yapacak.
Tüm gözlerin çevrileceği görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin yol haritası etraflıca ele alınacak. Başta iki ülke arasındaki ilişkiler olmak üzere bölgesel meseleler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.
Hürriyet'in haberine göre iki ülke arasında 9 kritik başlığın gündeme geleceği görüşmede işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için atılacak adımlar ve Türkiye'nin hassasiyetleri dile getirilecek.
MİLAT SAYILAN GÖRÜŞME
Türkiye-ABD ilişkilerinde "yeni dönemin" habercisi sayılan zirve, bu bakımdan milat kabul ediliyor.
KRİTİK KONU YPG VE FETÖ
Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve Suriye'de PKK-YPG terör örgütüne verilen destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önem taşıdığını ABD'li mevkidaşına yüz yüze iletecek.