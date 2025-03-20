🚨Cumartesi günü aniden artacak: Resmen duyuru geldi! 7 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi verilerine göre, Cumartesi günü bir kademe sıcaklık artışı yaşanacak. 1 hafta boyunca hissedilecek.
Sıcaklıklar: Marmara'da (örneğin İstanbul, Edirne, Bursa) gündüz 10-13°C civarında seyredecek.
Ege Bölgesi'nde (İzmir, Aydın, Manisa) sıcaklıkların 15-17°C dolayında olması bekleniyor. Batı
Akdeniz'de (Antalya, Muğla) ise 13-16°C aralığında değerler öne çıkıyor.
Yağış Durumu: Harita üzerinde batı kesimlerde belirgin bir yağış simgesi görülmüyor; çoğunlukla parçalı bulutlu ya da az bulutlu ikonlar yer alıyor. Bu da bölgede ciddi bir yağış beklentisinin düşük olduğunu gösteriyor.
Rüzgar ve Diğer Etkenler: Marmara ve Ege'de hafif ve orta kuvvette rüzgarlar söz konusu olabilir. Sabah ve gece saatlerinde, iç kesimlerde yer yer hafif pus veya sis oluşma ihtimali var.
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