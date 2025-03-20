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🚨Cumartesi günü aniden artacak: Resmen duyuru geldi! 7 gün sürecek

22 Mart 2025 Cumartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı haritaya bakıldığında, batı kesimlerde (Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde) genel olarak parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava öngörülüyor.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 14:04 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 14:04
🚨Cumartesi günü aniden artacak: Resmen duyuru geldi! 7 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi verilerine göre, Cumartesi günü bir kademe sıcaklık artışı yaşanacak. 1 hafta boyunca hissedilecek.

🚨Cumartesi günü aniden artacak: Resmen duyuru geldi! 7 gün sürecek

Sıcaklıklar: Marmara'da (örneğin İstanbul, Edirne, Bursa) gündüz 10-13°C civarında seyredecek.

🚨Cumartesi günü aniden artacak: Resmen duyuru geldi! 7 gün sürecek

Ege Bölgesi'nde (İzmir, Aydın, Manisa) sıcaklıkların 15-17°C dolayında olması bekleniyor. Batı
Akdeniz'de (Antalya, Muğla) ise 13-16°C aralığında değerler öne çıkıyor.

🚨Cumartesi günü aniden artacak: Resmen duyuru geldi! 7 gün sürecek

Yağış Durumu: Harita üzerinde batı kesimlerde belirgin bir yağış simgesi görülmüyor; çoğunlukla parçalı bulutlu ya da az bulutlu ikonlar yer alıyor. Bu da bölgede ciddi bir yağış beklentisinin düşük olduğunu gösteriyor.

🚨Cumartesi günü aniden artacak: Resmen duyuru geldi! 7 gün sürecek

Rüzgar ve Diğer Etkenler: Marmara ve Ege'de hafif ve orta kuvvette rüzgarlar söz konusu olabilir. Sabah ve gece saatlerinde, iç kesimlerde yer yer hafif pus veya sis oluşma ihtimali var.

🚨Cumartesi günü aniden artacak: Resmen duyuru geldi! 7 gün sürecek

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