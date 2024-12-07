Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden tek tek ifşalamaya devam ediyor. "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" ve "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" olmak üzere 2 farklı başlıkta yayımlanan liste geçtiğimiz gün güncellendi.

KORKUNÇ ETKİLERİ VAR

Listede "Tunce Baharat" markasına ait köride de nişasta çıktığı görüldü. Bu durum baharat ve soslarda yapılan hileleri gündeme getirdi.

"AMAÇ KİLOYU ARTIRMAK" Konuya ilişkin konuşan baharatçı Ömer Bolat, hilekarların maliyeti düşürmek için ürünlere nişasta kattıklarını belirterek şunları söyledi: İçerisine nişasta karıştırılıyor bunun da amacı özellikle maliyeti düşürüp kilo artırımını sağlamak"

"KİLO ALIMINI YOL AÇAR" Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, yapılan bu hilelerin insan sağlığına korkunç boyutta etkileri olduğunu ifade ederek, "Fazla tüketildiğinde oldukça zararlı. Kan şekerini hızlıca yükseltip düşürebilir. Bu da insülin direnci ve kilo alımına yol açabilir." ifadelerini kullandı.