Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden tek tek ifşalamaya devam ediyor. "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" ve "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" olmak üzere 2 farklı başlıkta yayımlanan liste geçtiğimiz gün güncellendi.
KORKUNÇ ETKİLERİ VAR
Listede "Tunce Baharat" markasına ait köride de nişasta çıktığı görüldü. Bu durum baharat ve soslarda yapılan hileleri gündeme getirdi.
"AMAÇ KİLOYU ARTIRMAK"
Konuya ilişkin konuşan baharatçı Ömer Bolat, hilekarların maliyeti düşürmek için ürünlere nişasta kattıklarını belirterek şunları söyledi:
İçerisine nişasta karıştırılıyor bunun da amacı özellikle maliyeti düşürüp kilo artırımını sağlamak"
"KİLO ALIMINI YOL AÇAR"
Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, yapılan bu hilelerin insan sağlığına korkunç boyutta etkileri olduğunu ifade ederek, "Fazla tüketildiğinde oldukça zararlı. Kan şekerini hızlıca yükseltip düşürebilir. Bu da insülin direnci ve kilo alımına yol açabilir." ifadelerini kullandı.
Gıda sahtekarlarının soslara da el attığına dikkat çeken Gıda Mühendisi Samet Şahin ise "Soslarda yapılan birçok hile var. Özellikle domates sosları olsun, ketçaplarda olsun. Domates rengi tutturamadıkları için renklendirici kullanabiliyorlar. Aynı şekilde hardal da normalde hardala bal atılır. Fakat bal mı bal özütü mü bunların dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.
Uzman isim hazır sosların insan sağlığına olan zararlarını şu şekilde sıraladı:
Obezite
İnsülin direnci
Diyabet
Yüksek tansiyon
Kalp hastalıkları
Alerjik reaksiyonlar
Yapılan bu hilelere isyan eden vatandaşlar ise "Her şeyin içerisinde bir şeyler çıkıyor. Ne yiyeceğimize güvenmiyoruz" şeklinde konuştu.
PEKİ BAKANLIĞIN YAYIMLADIĞI LİSTELERDE HİLE YAPAN BAHARAT FİRMALARI NELER? İŞTE TAM LİSTE
Tunce Baharat-Köri
Ege Baharat- Kırmızı Tatlı Toz Biber
040 Büyük Sepet Baharat Seti- Kırmızı Pul Biber
Zeyada- Kekik
Alpsan Baharat- Sumak
Biberoğlu- Kekik
Yalçınkaya Kekik- Kekik
Safi Safir Baharat Pul Biber Halis- Pul Biber
Doymix- Kekik
Göktürk- Kekik
Cevher- Kekik 500 G
Tunce Baharat- Kekik
Gıda Store Pastacılık Kuruyemiş-Edt- Kuru Kekik
Mahir Kent- Kekik
Yeşil Aktar Baharat- Kekik
Ayfer Kaur- Kekik
Mart Doğal Natural Baharat- Kuru Kekik
Can Acar Baharatları- Kekik
Sahra Baharat- Kuru Kekik
Bakıroğlu Baharat- Kekik
Tuna Bakıroğlu Baharat Dış Ticaret- Kekik
Aktarbey Baharat- Kekik
Palmiye Baharat- Kekik
Duraner Aktariye Baharat- Kekik
Elifood Baharat- Kekik
Yeni Besler Baharat- Yaprak Kekik
Ali Ünyazıcı Baharat- Kekik
Niyazi Kocabıyık Baharatları- Kekik
Smart Choice For Smart Chefs Baharat- Kekik
Tadalım Baharat- Kekik
Öznar Biber Baharat- Acı Toz Biber
Sancak Baharat- Kekik
Gezginci Baharat- Kekik
Tunce Baharat- Kekik
Hakkı Yıldırım Baharat- Kekik
El Rana Baharatları- Kekik
Zümrüt Baharatları- Kekik
Çukurova Baharat-Tuğrul Dolgun- Kekik
Halis Çavuşoğlu- Kekik
Bağda- Kekik
Mayking- Kekik
Professional Spices Dnd Catering- Nane
B.Ş. Anadolu Sofrası- Kekik
Kalaycızade- Kekik
Ebru Bayırlı - Bayırlı Gıda- Sumak
Mr Gurme- Kekik
Gurmix- Pul Biber
Doğasal Ürünler- Kekik
Şifa- Kekik
Arifoğlu- Sumak
Şekerci Sıtkı- Sumak
Odessa- Sumak
Sarıkara Pul Biber
Sarıkara Kırmızı Tatlı Toz Biber
Emrah Baltacıoğlu- Toz Kırmızı Biber
Ahmet Çavuşoğlu Biberler- İsot
Kürkçü Hanı Baharatları- Sumak
Hd Gourmet Mix- Tavuk Sosu Harcı
Goldup- Tatlı Toz Biber
Yalçınkaya- Sumak
Çayır 46 Biber Ve Baharat- Pul Kırmızı Biber
Naneci Davut- Sumak
Ali Ünyazıcı Baharat- Sumak
Elit Gözde Baharat- Sumak
Itır Baharat- Kırmızı Pul Biber
Destan Baharat- Sumak
Selen Biber Baharat- Tatlı Pul Kırmızı Biber
Tufan Baharat- Ezme Baharatı
Arifoğlu- Tatlı Biber Öğütülmüş
Arifoğlu- Maraş Biberi Acı Kırmızı Pul Biber
Arifoğlu- Sumak Öğütülmüş
Arifoğlu- Tatlı Biber Toz Öğütülmüş
Öz Kozanoğlu- Kırmızı Pul Biber
Zümrüt- Tatlı Biber
Acısan- Acı Kırmızı Pul Biber
Neogroup Ambalaj Sanayi Ticaret Limited Şirketi- Pul Biber