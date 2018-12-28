Bakanlık duyurdu! İpsala'da rekor uyuşturucu ele geçirildi

Türkiye'ye giriş yapmak üzere yükü soya fasulyesi olduğu beyan edilen TIR İpsala Gümrük Sahasına geldi. Yapılan kontrollerde TIR'ın beyan edildiği gibi soya fasulyesi ile yüklü olduğu tespit edildi ve işlemleri tamamlandı. Yasal yükle dolu olan tırın işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı firmaya ait soya fasulyesi yüklü yeni bir TIR daha gümrüklü sahaya geldi.