Türkiye tarihinde bir ilk! Gümrükte yakalandı 28 Aralık 2018, Cuma

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri'nce İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda 1,5 ton esrar ele geçirildi. Bu operasyon gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu yakalaması olarak kayıtlara geçti.