ÖSO operasyona hazır! Emir bekliyorlar
Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Türkmen komutanlarından Zekeriya Karslı, terör örgütü kontrolündeki Menbiç'i özgürleştirmeye hazır olduklarını söyledi. Cephe hatlarındaki 10 bin ÖSO gücünün elleri tetikte beklediğini kaydeden Karslı, "Operasyona hazırız ve Menbiç'i teröristlerden temizleyerek, asıl sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.
28 Aralık 2018 Cuma, 11:18:54 Güncelleme: 11:19:54
'MENBİÇ'İ ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ'
TSK'nın 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarıyla bölgenin, terör örgütlerinden arındırıldığını belirten ÖSO Komutanı Karslı, Cerablus ile Afrin arasında teröristlerin elindeki stratejik nokta olan Menbiç'i de özgürlüğe kavuşturup, Fırat'ın batısının güvenli hale getirileceğini söyledi.
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