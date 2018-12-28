ÖSO operasyona hazır! Emir bekliyorlar

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Türkmen komutanlarından Zekeriya Karslı, terör örgütü kontrolündeki Menbiç'i özgürleştirmeye hazır olduklarını söyledi. Cephe hatlarındaki 10 bin ÖSO gücünün elleri tetikte beklediğini kaydeden Karslı, "Operasyona hazırız ve Menbiç'i teröristlerden temizleyerek, asıl sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

28 Aralık 2018 Cuma, 11:18:54 Güncelleme: 11:19:54
ÖSO operasyona hazır! Emir bekliyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatıyla ilgili açıklamaların ardından Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Menbiç bölgesinde başlayan hareketlilik sürüyor.

ÖSO operasyona hazır! Emir bekliyorlar

Menbiç sınırının bulunduğu bölgelere son günlerde güç kaydırarak, cephe hatlarını sağlamlaştıran ÖSO güçleri, teröristlere yönelik olası operasyon için elleri tetikte talimat bekliyor.

ÖSO operasyona hazır! Emir bekliyorlar

Cephe hatlarında ağır silahlarla taarruz için son hazırlıklarını yapan ÖSO'nun Türkmen komutanlarından Zekeriya Karslı, iç savaşın başlamasının ardından rejim ile terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD'nin zulmü altındaki Menbiç'i özgürleştirmek istediklerini söyledi.

ÖSO operasyona hazır! Emir bekliyorlar

Hedeflerinin, kenti teröristlerden temizleyerek, buradan zorunlu olarak göç eden halkın geri dönüşünü sağlamak olduğunu anlatan Karslı, bunun için 10 bin silahlı ÖSO gücünün savaşmaya hazır olduğunu kaydetti.

ÖSO operasyona hazır! Emir bekliyorlar

'MENBİÇ'İ ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ'
TSK'nın 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarıyla bölgenin, terör örgütlerinden arındırıldığını belirten ÖSO Komutanı Karslı, Cerablus ile Afrin arasında teröristlerin elindeki stratejik nokta olan Menbiç'i de özgürlüğe kavuşturup, Fırat'ın batısının güvenli hale getirileceğini söyledi.

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