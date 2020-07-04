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İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yaban hayvanlarını korumak için planlanan "ekolojik köprü" tamamlandı

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için planladığı ekolojik köprü tamamladı. Köprü, bölgenin bitki örtüsüne bağlı olarak kızılçam, zeytin ağaçları ve makilerle yeşillendirilecek. Yaban hayvanlarının kullandığı doğal bir yol haline getirilen köprüde, damlama sulama sistemi de kuruldu. Köprünün otoyola bakan dış yüzeylerine dağ manzarası resimleri çizildi. İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde 2 ekolojik köprünün daha yapımı planlanıyor.

04.07.2020 09:15 - Son Güncelleme: 04.07.2020 09:21
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yaban hayvanlarını korumak için planlanan ekolojik köprü tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışma sonucunda İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde yaban hayvanlarının yolun karşısına geçerken neden olduğu kazaların yerlerini belirledi.

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İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yaban hayvanlarını korumak için planlanan ekolojik köprü tamamlandı

Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl otoyolun Zeytinler Kavşağı'nın 2 kilometre yakınında, ekolojik köprü inşaatına başlandı.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yaban hayvanlarını korumak için planlanan ekolojik köprü tamamlandı

Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü adı verilen ekolojik köprünün üst kısmına ağaçlar dikildi, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için beton havuz inşa edildi.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yaban hayvanlarını korumak için planlanan ekolojik köprü tamamlandı

Köprünün tamamlanmasıyla ormanlık alanda yaşayan domuz, tilki gibi yaban hayvanlarının yolun karşı tarafındaki su kaynaklarına ulaşması sağlandı.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yaban hayvanlarını korumak için planlanan ekolojik köprü tamamlandı

2 KÖPRÜ DAHA PLANLANIYOR
Köprü, bölgenin bitki örtüsüne bağlı olarak kızılçam, zeytin ağaçları ve makilerle yeşillendirilecek. Yaban hayvanlarının kullandığı doğal bir yol haline getirilen köprüde, damlama sulama sistemi de kuruldu.

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