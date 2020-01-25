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Bakan Soylu ve Koca, Elazığ'daki depremde enkazdan kurtarılan yaralının çıkartılmasına yardım etti

Son dakika haberi... Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca enkaz üzerinde çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı. Bakan Soylu ve Koca, Elazığ'daki depremde enkazdan kurtarılan yaralının çıkartılmasına yardım etti.

25.01.2020 11:59 - Son Güncelleme: 25.01.2020 12:16
Bakan Soylu ve Koca, Elazığ'daki depremde enkazdan kurtarılan yaralının çıkartılmasına yardım etti

Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı.

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Bakan Soylu ve Koca, Elazığ'daki depremde enkazdan kurtarılan yaralının çıkartılmasına yardım etti

Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde saat 20.55'de meydana geldi.

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Bakan Soylu ve Koca, Elazığ'daki depremde enkazdan kurtarılan yaralının çıkartılmasına yardım etti

Depremde, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da toplam 1030 kişi yaralandı.

Bakan Soylu ve Koca, Elazığ'daki depremde enkazdan kurtarılan yaralının çıkartılmasına yardım etti

AFAD'dan yapılan açıklamada, Sivrice'deki deprem sonrasında saat 07.50 itibarıyla bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 11 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 272 olduğu belirtildi.

Bakan Soylu ve Koca, Elazığ'daki depremde enkazdan kurtarılan yaralının çıkartılmasına yardım etti

Elazığ şehir merkezinde 3 bina enkazında AFAD ekiplerinin enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, Elazığ ile çevre illerde arama tarama çalışmalarının devam ettiği, yurtlarda kalanların da spor salonlarına alındığı aktarıldı.

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