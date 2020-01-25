Bakan Soylu ve Koca, Elazığ'daki depremde enkazdan kurtarılan yaralının çıkartılmasına yardım etti
Son dakika haberi... Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca enkaz üzerinde çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı. Bakan Soylu ve Koca, Elazığ'daki depremde enkazdan kurtarılan yaralının çıkartılmasına yardım etti.
25.01.2020 11:59
- Son Güncelleme: 25.01.2020 12:16
Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı.
Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde saat 20.55'de meydana geldi.
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