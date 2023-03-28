AK Parti'nin seçim bildirgesinin detayları ortaya çıktı! Sandıkta bir ilk: İşte yüzde 7 ülke barajlı D’Hondt’ şifreleri
Seçime kısa bir süre kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'a kadar olan programı ve AK Parti'nin seçim kampanya dönemi ile seçim bildirgesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Afetle mücadele, yüzyılın projeleri, Türkiye dönüşecek ve yaratıcı ekonomik modeli projeleri masaya yatırıldı.Öte yandan ilk kez 'yüzde 7 ülke barajlı D'Hondt' sisteminin uygulanacağı 14 Mayıs seçiminde milletvekili aday listeleri için yaşanan iç rekabet ve partiler arası yarışa ittifak içi rekabet de eklendi. Peki, D'Hondt' sistemi nedir? Türkiye'de nasıl uygulanacak? İşte yeni sistemin şifreleri...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'a kadar olan programı ve AK Parti'nin seçim kampanya dönemi ile seçim bildirgesinin detayları ortaya çıktı. İşte AK Parti'nin seçim kampanya dönemi ile seçim bildirgesinde ortaya çıkan detaylar şöyle...
MİTİNG YERİNE AÇILIŞ
Başkan Erdoğan, miting yerine sadece gittiği illerde açılış törenleri ile halkla buluşacak. Erdoğan, deprem bölgesinin yanı sıra diğer illere de gidecek.
YÜZYILIN PROJELERİ
Bir taraftan yüzyılın felaketinde yaralar sarılırken, bir taraftan da yüzyılın projeleri tek tek hayata geçirilecek. Karadeniz doğalgazından Anadolu Uçak Gemisi'ne, Kızılelma'dan hızlı tren hatlarına kadar dev projelere ağırlık verilecek.
Şehirlerin dirençli hale getirilmesi için adımlar atılacak. Her il için özel planlar çıkartılacak. İstanbul'un dönüşümü için de özel bir plan hazırlanıyor.