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Haberler Güncel AK Parti'nin seçim bildirgesinin detayları ortaya çıktı! Sandıkta bir ilk: İşte yüzde 7 ülke barajlı D’Hondt’ şifreleri

AK Parti'nin seçim bildirgesinin detayları ortaya çıktı! Sandıkta bir ilk: İşte yüzde 7 ülke barajlı D’Hondt’ şifreleri

Seçime kısa bir süre kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'a kadar olan programı ve AK Parti'nin seçim kampanya dönemi ile seçim bildirgesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Afetle mücadele, yüzyılın projeleri, Türkiye dönüşecek ve yaratıcı ekonomik modeli projeleri masaya yatırıldı.Öte yandan ilk kez 'yüzde 7 ülke barajlı D'Hondt' sisteminin uygulanacağı 14 Mayıs seçiminde milletvekili aday listeleri için yaşanan iç rekabet ve partiler arası yarışa ittifak içi rekabet de eklendi. Peki, D'Hondt' sistemi nedir? Türkiye'de nasıl uygulanacak? İşte yeni sistemin şifreleri...

28.03.2023 10:02 - Son Güncelleme: 28.03.2023 10:11
AK Parti’nin seçim bildirgesinin detayları ortaya çıktı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'a kadar olan programı ve AK Parti'nin seçim kampanya dönemi ile seçim bildirgesinin detayları ortaya çıktı. İşte AK Parti'nin seçim kampanya dönemi ile seçim bildirgesinde ortaya çıkan detaylar şöyle...

MİTİNG YERİNE AÇILIŞ

Başkan Erdoğan, miting yerine sadece gittiği illerde açılış törenleri ile halkla buluşacak. Erdoğan, deprem bölgesinin yanı sıra diğer illere de gidecek.

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AK Parti’nin seçim bildirgesinin detayları ortaya çıktı!

YÜZYILIN PROJELERİ

Bir taraftan yüzyılın felaketinde yaralar sarılırken, bir taraftan da yüzyılın projeleri tek tek hayata geçirilecek. Karadeniz doğalgazından Anadolu Uçak Gemisi'ne, Kızılelma'dan hızlı tren hatlarına kadar dev projelere ağırlık verilecek.

AK Parti’nin seçim bildirgesinin detayları ortaya çıktı!

TÜRKİYE DÖNÜŞECEK

Seçim beyannamesinin en önemli bölümünü deprem bölgesine yönelik projeler oluşturacak. Ancak Türkiye'nin hemen hemen her ilinde güçlü bir kentsel dönüşüm başlayacak.

AK Parti’nin seçim bildirgesinin detayları ortaya çıktı!

Şehirlerin dirençli hale getirilmesi için adımlar atılacak. Her il için özel planlar çıkartılacak. İstanbul'un dönüşümü için de özel bir plan hazırlanıyor.

AK Parti’nin seçim bildirgesinin detayları ortaya çıktı!

YARATICI EKONOMİK MODEL

Seçim beyannamesinin en önemli bölümlerinden birini de ekonomi oluşturacak.

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