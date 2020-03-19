Bakan Koca Twitter'dan duyurmuştu: Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullanmıştı.