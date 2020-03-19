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Bakan Koca Twitter'dan duyurmuştu: Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine İstanbul'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek oldu. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00 itibarıyla vatadandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını alkışladı.

19.03.2020 21:58 - Son Güncelleme: 19.03.2020 21:58
Bakan Koca Twitter'dan duyurmuştu: Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

İstanbul'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür için evlerinin balkonlarından alkış tuttu.

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Bakan Koca Twitter'dan duyurmuştu: Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

Kentte saatler 21.00'i gösterdiğinde farklı ilçelerden vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarına verilen alkışlı desteğe katıldı.

Bakan Koca Twitter'dan duyurmuştu: Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Bakan Koca Twitter'dan duyurmuştu: Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Bugün saat 14'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum." çağrısı yapmıştı.

Bakan Koca Twitter'dan duyurmuştu: Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

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