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Şanlıurfa'da akılalmaz görüntüler! Koronavirüs uyarılarına rağmen cami kapısını zorladılar!
Şanlıurfa'da akılalmaz görüntüler! Koronavirüs uyarılarına rağmen cami kapısını zorladılar!
Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüse karşı aldığı karar, bütün camilerde uygulanarak, cuma namazı vaktinde camiler vatandaş girişine kapatıldı. Toplum sağlığı için hayati önem taşıyan ve dinimizde de yeri olan bu karara bazı vatandaşlar uymamakta ısrarcı davrandı. Şanlıurfa'da Cuma namazı için Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'ne gelen cemaat, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapıların kilitli olmasına tepki gösterdi. Namaz kılmaya gelen bir kişi kapının kilitli olmasına öfkelenerek kapıyı zorlamaya çalıştı.
20.03.2020 17:31
- Son Güncelleme: 20.03.2020 17:38
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yurt genelindeki tüm camilerde koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle namaz kılınmasına ara verildi.
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Buna rağmen Balıklıgöldeki Dergah Camisi'nde namaz kılmaya gelen cemaat kapıların kilitli olmasına tepki gösterdi.
Polisin güvenlik önlemi aldığı Dergah Camisi önünde toplanan ve çoğunluğu yaşlı olan cemaat ezanın okunmasıyla birlikte camiye girmek istedi.
Ancak grup asma kilit vurulan cami kapısına asılı "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Mart Pazartesi gününe kadar ziyarete kapatılmıştır" uyarı yazısıyla karşılaştı.
Uyarıyı gören bazı kişiler camiden ayrılırken bazıları da bu karara tepki gösterdi. Israrla camide namaz kılmak isteyen bir kişi kapalı olan cami kapısı önünde öfkelenerek, kapıyı zorlamaya çalıştı.