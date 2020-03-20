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Şanlıurfa'da akılalmaz görüntüler! Koronavirüs uyarılarına rağmen cami kapısını zorladılar!

Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüse karşı aldığı karar, bütün camilerde uygulanarak, cuma namazı vaktinde camiler vatandaş girişine kapatıldı. Toplum sağlığı için hayati önem taşıyan ve dinimizde de yeri olan bu karara bazı vatandaşlar uymamakta ısrarcı davrandı. Şanlıurfa'da Cuma namazı için Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'ne gelen cemaat, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapıların kilitli olmasına tepki gösterdi. Namaz kılmaya gelen bir kişi kapının kilitli olmasına öfkelenerek kapıyı zorlamaya çalıştı.

20.03.2020 17:31 - Son Güncelleme: 20.03.2020 17:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





