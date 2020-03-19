TBMM'de koronavirüs (Kovid-19) tedbiri! Milletvekillerinin oturduğu sıralara bu not bırakıldı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de koronavirüsle mücadele sürecine ilişkin soruları yanıtadı. Bakan Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi. Öte yandan Meclis genel kurulunda koronavirüs önlemleri kapsamında milletvekilerinin oturduğu dikkat çeken bir not bırakıldı.
19.03.2020 18:17
- Son Güncelleme: 19.03.2020 18:17
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