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TBMM'de koronavirüs (Kovid-19) tedbiri! Milletvekillerinin oturduğu sıralara bu not bırakıldı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de koronavirüsle mücadele sürecine ilişkin soruları yanıtadı. Bakan Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi. Öte yandan Meclis genel kurulunda koronavirüs önlemleri kapsamında milletvekilerinin oturduğu dikkat çeken bir not bırakıldı.

19.03.2020 18:17 - Son Güncelleme: 19.03.2020 18:17
TBMM'de koronavirüs Kovid-19 tedbiri! Milletvekillerinin oturduğu sıralara bu not bırakıldı

Türkiye'de de 191 kişide görülen koronavirüs önlemleri kapsamında Genel Kurulu'da milletvekillerinin oturduğu sıralara kartlar bırakılarak mesafeyi koruyarak oturmaları istendi.

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TBMM'de koronavirüs Kovid-19 tedbiri! Milletvekillerinin oturduğu sıralara bu not bırakıldı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs Türkiye'de 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bir çok kurum gibi TBMM'de salgına karşı önlem almaya devam ediyor.

TBMM'de koronavirüs Kovid-19 tedbiri! Milletvekillerinin oturduğu sıralara bu not bırakıldı

SIRALARA KART BIRAKILDI
Daha önce koronavirüse karşı dezenfekte edilen Meclis Genel Kurulu Salonu'nda bugün milletvekili sıralarına kartlar bırakıldığı görüldü.

TBMM'de koronavirüs Kovid-19 tedbiri! Milletvekillerinin oturduğu sıralara bu not bırakıldı

Kartlarda ise "Sizin ve Çevrenizin Sağlığı Açısından Yeterli Mesafeyi Koruyarak Oturduğunuz için Teşekkür Ederiz" yazdığı görüldü.

TBMM'de koronavirüs Kovid-19 tedbiri! Milletvekillerinin oturduğu sıralara bu not bırakıldı
TBMM'de koronavirüs Kovid-19 tedbiri! Milletvekillerinin oturduğu sıralara bu not bırakıldı
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