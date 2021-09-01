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Murat Özdemir hakkında jandarmaya hakaret ve polise rüşvetten adli işlem başlatıldı

Son dakika haberi... Masterchef programındaki yarışmadan diskalifiye edilmesiyle tanınan Murat Özdemir hakkında, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında jandarmaya 'Hakaret', aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle 'Rüşvet teklif etmek ve hakaret' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Özdemir hakkında ayrıca maske takmamaktan idari, alkollü araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adli işlem yapıldı.

01.09.2021 16:50 - Son Güncelleme: 01.09.2021 16:57
Murat Özdemir hakkında jandarmaya hakaret ve polise rüşvetten adli işlem başlatıldı

Bir televizyon programından diskalifiye edilen ve evinde beslediği papağana eziyet ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir'in, dün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, polis ve jandarmaya küfrettiğini iddia eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

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Murat Özdemir hakkında jandarmaya hakaret ve polise rüşvetten adli işlem başlatıldı

Şikayet üzerine adrese gelen polis, Murat Özdemir'e ulaşamadı. Ekipler, Özdemir'in aracını kaldırım üzerinde park halinde görüp, durumu trafik ekiplerine bildirdi.

Murat Özdemir hakkında jandarmaya hakaret ve polise rüşvetten adli işlem başlatıldı

Hatalı park edilen araç çekiciyle kaldırılmak istendi. Bu sırada aracının yanına gelen Özdemir'e, çekici personeli, polis memurlarının talebi üzerine aracı çektiklerini söyledi.

Murat Özdemir hakkında jandarmaya hakaret ve polise rüşvetten adli işlem başlatıldı

Alkollü olduğu öne sürülen Özdemir ise "Yemişim memurunu" diyerek çekici personeline para teklifinde bulundu. Özdemir, bu sırada olay yerindeki polise de direndi ve ayrıca polislere cebinden para çıkarıp, "Alın paranızı" dedi.

Murat Özdemir hakkında jandarmaya hakaret ve polise rüşvetten adli işlem başlatıldı

Olay yerindeki görevli komiser, "Al paranı cebine koy. Senin paran hiç kimseye lazım değil. 'Yemişim memurunu' diye konuşma. Hadsizlik yapma. Devletin memuruna hakaret edemezsin sen.

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