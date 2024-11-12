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Bahis reklamı yapıp kumar oynamıştı! Ersin Korkut soruşturmada adı geçtiğini doğruladı! Açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil için "ev hapsi" kararı verilirken, 12 kişi ise tutuklandı. Öte yandan sosyal medyada oyuncu Ersin Korkut'un soruşturmada adı geçtiği ileri sürüldü. Bu iddiaları doğrulayan oyuncudan açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 14:12 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 14:32
Bahis reklamı yapıp kumar oynamıştı! Ersin Korkut soruşturmada adı geçtiğini doğruladı! Açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

Bahis reklamı yapıp kumar oynamıştı! Ersin Korkut soruşturmada adı geçtiğini doğruladı! Açıklama yaptı

Ünlü isimlerinde aralarında bulunduğu isimlere yapılan operasyonun ardından oyuncu Ersin Korkut'un da yasa dışı bahse teşvikte bulunduğu iddia edilen bir videosu sosyal medyada dolaşıma girdi.

Bahis reklamı yapıp kumar oynamıştı! Ersin Korkut soruşturmada adı geçtiğini doğruladı! Açıklama yaptı

Görüntülerde Ersin Korkut ve yanındaki kişinin hayli keyifli olduğu,insanların bu oyunla evinin yıkıldığını söyleyip dalga geçtiği görüldü.

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