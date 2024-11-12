Narin'in cinayetinde 3. kişi şüphesi! Güranların avukatının "Devran" rahatsızlığı ne? Katil adaylarından biri yoksa Devran mı?

Türkiye Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresine gömülmüş halde bulunan Narin Güran'ın katilinin kim olduğuna odaklandı.
Cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın, cinayetine ilişkin ilk duruşma sona erdi. Sanıkların tutukluluk halleri devam ederken A Haber ekranlarında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Şimşek, cinayette 3. bir ismin olabileceğini söyledi. Salim Güran'ın 22 yaşındaki oğlu Devran'ı işaret etti. "Düne kadar katilin Enes olduğunu düşünüyordum.