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Narin'in cinayetinde 3. kişi şüphesi! Güranların avukatının "Devran" rahatsızlığı ne? Katil adaylarından biri yoksa Devran mı?

Türkiye Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresine gömülmüş halde bulunan Narin Güran'ın katilinin kim olduğuna odaklandı. Cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın, aralarında anne ve amcanın da bulunduğu 4 kişinin yargılanması devam ederken Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek çarpıcı iddialarda bulundu. A Haber canlı yayınında katil zanlısının tutuklu amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın da olabileceği üzerinde durdu. Bu iddia Salim Güran'ın avukatını harekete geçirdi. Avukat, Abdurrahman Şimşek'i arayarak neden Devran Güran'ın isminin zikredildiğini sordu. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 14:59 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 15:03
Narin’in cinayetinde 3. kişi şüphesi! Güranların avukatının Devran rahatsızlığı ne? Katil adaylarından biri yoksa Devran mı?

Türkiye Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresine gömülmüş halde bulunan Narin Güran'ın katilinin kim olduğuna odaklandı.

Narin’in cinayetinde 3. kişi şüphesi! Güranların avukatının Devran rahatsızlığı ne? Katil adaylarından biri yoksa Devran mı?

Cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın, cinayetine ilişkin ilk duruşma sona erdi. Sanıkların tutukluluk halleri devam ederken A Haber ekranlarında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Narin’in cinayetinde 3. kişi şüphesi! Güranların avukatının Devran rahatsızlığı ne? Katil adaylarından biri yoksa Devran mı?

Şimşek, cinayette 3. bir ismin olabileceğini söyledi. Salim Güran'ın 22 yaşındaki oğlu Devran'ı işaret etti. "Düne kadar katilin Enes olduğunu düşünüyordum.

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