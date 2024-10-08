Pelin Karaca’dan acı haber! Gömdüğünü itiraf etti

Uşak 'ta 17 Eylül'de evden çıkan ve bir daha geri dönmemeyen Pelin Karaca 'dan acı haber geldi.

Karaca hakkında verilen kayıp ihbarı sonrasında, ilçenin dört bir yanında Pelin Karaca'nın bulunması için çalışma başlatıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, konuya ilişkin Karaca'nın sevgilisi olduğu iddia edilen A.U.'yu (37) gözaltına aldı.