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Pelin Karaca'dan acı haber! Gömdüğünü itiraf etti

Uşak'ta 17 Eylül'de evden çıkan ve bir daha geri dönmemeyen Pelin Karaca'dan acı haber geldi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve Karaca'nın sevgilisi olduğu iddia edilen kişi cinayeti itiraf etti. Pelin Karaca'nın cansız bedeni ormanlık alanda gömülü olarak bulundu.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 13:04 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 13:04
Pelin Karaca’dan acı haber! Gömdüğünü itiraf etti

Uşak'ta 17 Eylül'de evden çıkan ve bir daha geri dönmemeyen Pelin Karaca'dan acı haber geldi.

Pelin Karaca’dan acı haber! Gömdüğünü itiraf etti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde oturan Pelin Karaca, 17 Eylül tarihinde 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Bir süre sonra Karaca'nın eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi durumu polise bildirdi.

Pelin Karaca’dan acı haber! Gömdüğünü itiraf etti

Karaca hakkında verilen kayıp ihbarı sonrasında, ilçenin dört bir yanında Pelin Karaca'nın bulunması için çalışma başlatıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, konuya ilişkin Karaca'nın sevgilisi olduğu iddia edilen A.U.'yu (37) gözaltına aldı.

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