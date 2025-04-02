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Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek yaralandı

İstanbul Bağcılar'da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı düzenlendi. Yüzyıl Mahallesi'nde yaşanan olayda, şüpheli üç şahıs bekçilere ateş açarak kaçtı. Saldırıda ağır yaralanan bekçi Uğur Gölçek hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 08:54 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 09:27
Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek yaralandı

İstanbul Bağcılar'da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı düzenlendi.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek yaralandı
Bağcılar'da silahlı saldırı: Bekçilere kurşun yağdırıp kaçtılar!

ATEŞ AÇIP KAÇTILAR

Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta şüpheli üç şahıs, rutin kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek yaralandı

BEKÇİ UĞUR GÖLÇEK YARALANDI

Saldırıda yaralanan bekçi Uğur Gölçek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek yaralandı

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek yaralandı

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının yapıldığı sokaktaki delilleri tek tek topladı, arka sokaklarda da yerlerde çok sayıda boş kovan bulundu.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek yaralandı

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Sokak aralarını ve caddeleri trafiğe kapatan polis ekipleri, kaçan saldırganların eşkalini belirlemek için çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını aldı.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek yaralandı

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçinin durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi.

Şüphelilerin, Yüzüncü Yıl Parkı civarında olduğu ihbarı üzerine çok sayıda polis, bölgede arama yaptı.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek yaralandı

Çevredeki binaların içerisi ve şüphelilerin saklanabilecekleri diğer yerler tek tek kontrol edildi.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek yaralandı

Parka çıkan sokak araları ve oto galeri sitelerinin olduğu alanlarda da ekipler saatlerce devriye attı.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek yaralandı

Saldırganların yakalanması için başlatılan soruşturma, çok yönlü olarak devam ediyor.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek yaralandı

FOTOĞRAFLAR: AA,İHA

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek yaralandı
Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek yaralandı
Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek yaralandı
Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek yaralandı
Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek yaralandı
Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek yaralandı