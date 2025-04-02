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Bağcılar’da silahlı saldırı: 1 bekçi şehit oldu!
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Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 bekçi şehit oldu!

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 15:05 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 15:05

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan bekçi Uğur Gölçek, hastanede şehit oldu. Kaçan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bağcılar'da kimlik kontrolü için 4 kişiye ikazda bulunan bekçilere silahla ateş açıldı. Saldırıda bekçi Uğur Gölçek ağır yaralandı. Gölçek kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Olay, saat 00.10 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kimlik kontrolü için 4 kişiye uyarıda bulunan bekçilere silahla ateş açarak karşılık verildi. Saldırıda bekçi Uğur Gölçek, ağır yaralandı. Gölçek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçiyi hastanede ziyaret etti. Gölçek hastanede bugün şehit oldu.

ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞI KAMERADA

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredek güvenlik kameraları incelendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 şüphelinin sokakta beklediği ve polis ekiplerini gördükleri anda kaçtığı anlar yer alıyor. Öte yandan yaralı bekçinin ambulansla hastaneye kaldırdığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

4 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheliler B.Ç.(19), R.Y.(24), A.Ö.(27) ve K.Ö.(31) Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı.

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