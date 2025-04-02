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Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek şehit oldu

İstanbul Bağcılar'da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı düzenlendi. Yüzyıl Mahallesi'nde yaşanan olayda ağır yaralanan bekçi Uğur Gölçek kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştirdikleri anlaşılan şüpheliler B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) yakalandı.

Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 08:54 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 15:09
Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek şehit oldu

İstanbul Bağcılar'da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı düzenlendi.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek şehit oldu
Bağcılar'da silahlı saldırı: Bekçilere kurşun yağdırıp kaçtılar!

ATEŞ AÇIP KAÇTILAR

Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta şüpheli üç şahıs, rutin kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek şehit oldu

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda yaralanan bekçi Uğur Gölçek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek şehit oldu

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek şehit oldu

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının yapıldığı sokaktaki delilleri tek tek topladı, arka sokaklarda da yerlerde çok sayıda boş kovan bulundu.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek şehit oldu
Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 bekçi şehit oldu!

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Sokak aralarını ve caddeleri trafiğe kapatan polis ekipleri, kaçan saldırganların eşkalini belirlemek için çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını aldı.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek şehit oldu

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçinin durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek şehit oldu

Şüphelilerin, Yüzüncü Yıl Parkı civarında olduğu ihbarı üzerine çok sayıda polis, bölgede arama yaptı.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek şehit oldu

Çevredeki binaların içerisi ve şüphelilerin saklanabilecekleri diğer yerler tek tek kontrol edildi.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek şehit oldu

Parka çıkan sokak araları ve oto galeri sitelerinin olduğu alanlarda da ekipler saatlerce devriye attı.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek şehit oldu

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheliler B.Ç.(19), R.Y.(24), A.Ö.(27) ve K.Ö.(31) Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek şehit oldu

UĞUR GÖLÇEK ŞEHİT OLDU

Uğur Gölçek tedaviye kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek şehit oldu

FOTOĞRAFLAR: AA,İHA

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek şehit oldu
Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek şehit oldu