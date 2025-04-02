Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı! Uğur Gölçek şehit oldu

İstanbul Bağcılar 'da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı düzenlendi.

ATEŞ AÇIP KAÇTILAR

Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta şüpheli üç şahıs, rutin kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.