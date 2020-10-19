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Azerbaycan'da yürekleri dağlayan cenaze! 1,5 yaşındaki ikizler tabutun başında...

Ermenistan ordusu savaş kurallarını hiçe sayarak Azerbaycan'da sivilleri bombaladı. Ermenistan ordusunun bomba yağdırdığı mezarlıkta defin için bulunan Perviz Orucov ile kayınbiraderi İsekder Emirov hayatını kaybetti. Cenaze töreni mezarlığın bir kez daha vurulma ihtimaline karşı gece yapılırken, Orucov'un 1.5 yaşındaki ikizleri Amin ve Aylin'in babalarının tabutunun başına getirilmesi yürekleri dağladı.

19.10.2020 11:45 - Son Güncelleme: 19.10.2020 11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





