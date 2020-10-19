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Azerbaycan'da yürekleri dağlayan cenaze! 1,5 yaşındaki ikizler tabutun başında...

Ermenistan ordusu savaş kurallarını hiçe sayarak Azerbaycan'da sivilleri bombaladı. Ermenistan ordusunun bomba yağdırdığı mezarlıkta defin için bulunan Perviz Orucov ile kayınbiraderi İsekder Emirov hayatını kaybetti. Cenaze töreni mezarlığın bir kez daha vurulma ihtimaline karşı gece yapılırken, Orucov'un 1.5 yaşındaki ikizleri Amin ve Aylin'in babalarının tabutunun başına getirilmesi yürekleri dağladı.

Uğur Yıldırım
19.10.2020 11:45 - Son Güncelleme: 19.10.2020 11:45
Azerbaycan'da yürekleri dağlayan cenaze! 1,5 yaşındaki ikizler tabutun başında...

Ermenistan ordusunun bomba yağdırdığı mezarlıkta defin için bulunan Perviz Orucov ile kayınbiraderi İsekder Emirov hayatını kaybetti.

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Azerbaycan'da yürekleri dağlayan cenaze! 1,5 yaşındaki ikizler tabutun başında...

Orucov ve Emirov'un cenazeleri, Ermenistan'ın yeni bir saldırı ihtimaline karşın gece defnedildi.

Azerbaycan'da yürekleri dağlayan cenaze! 1,5 yaşındaki ikizler tabutun başında...

Oruçov ve Emirov'u sevenlerin feryatları gece karanlığını deldi geçti.

Azerbaycan'da yürekleri dağlayan cenaze! 1,5 yaşındaki ikizler tabutun başında...

Terter'de bir bankada müdür olarak çalışan Perviz Orucov'un eşi Elnira Oruçova uzun süre tabutun başında gözyaşı döktü.

Azerbaycan'da yürekleri dağlayan cenaze! 1,5 yaşındaki ikizler tabutun başında...

Oruçova, "Cenazemizi vurdular. Acımız birdi, beş oldu. Ölülerimizi, dirilerimizi vurdular. Çocuklarına doymadın. Bize bu acıları yaşatan kor ateşlerde yansın" dedi.

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