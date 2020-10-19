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Topkapı Sarayı'nda 2014 yılından beri restorasyonda olan Harem ziyarete açıldı

Topkapı Sarayı'nın Harem-i Hümayun bölümünde 2014 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi. 6 yıldır kapalı olan ve restorasyonu tamamlanan Valide Taşlığı, Ocaklı Sofa ve Çeşmeli Sofa'yı yerli ve yabancı turistler ziyaret edebilecek.

19.10.2020 14:08 - Son Güncelleme: 19.10.2020 14:08
Topkapı Sarayı'nda 2014 yılından beri restorasyonda olan Harem ziyarete açıldı

Topkapı Sarayı'nın Harem-i Hümayun bölümünde 2014 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi. 6 yıldır kapalı olan ve restorasyonu tamamlanan Valide Taşlığı, Ocaklı Sofa ve Çeşmeli Sofa'yı yerli ve yabancı turistler ziyaret edebilecek.

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Topkapı Sarayı'nda 2014 yılından beri restorasyonda olan Harem ziyarete açıldı

Topkapı Sarayı'nın Harem-i Hümayun bölümünde 2014 yılından beri devam eden restorasyon çalışmaları sona erdi. Saray'ın en çok merak edilen mekanları arasında olan Valide Taşlığı, Ocaklı ve Çeşmeli Sofa, Saray'ın Salı günleri dışında her gün ziyarete açık olacak.

Topkapı Sarayı'nda 2014 yılından beri restorasyonda olan Harem ziyarete açıldı

Valide Taşlığı, Taşlık, Harem'i oluşturan binaların saray hiyerarşisine uygun olarak toplandığı merkez avlu konumunda yer alırken, klasik Anadolu ev mimarisini andıran bir avlu ve etrafında iki katlı yapılardan oluşuyor. Restorasyon kapsamında söz konusu alanlarda öncelikle kubbe ve tonoz konservasyonu gerçekleştirilirken, duvar çinilerinin restorasyonu tamamlandı.

Topkapı Sarayı'nda 2014 yılından beri restorasyonda olan Harem ziyarete açıldı

Restorasyon hakkında bilgi veren Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, "Valide Taşlığının Harem'in ve Topkapı Sarayının içindeki önemi malum olduğu üzere padişah ailesinin yaşam alanı olması.

Topkapı Sarayı'nda 2014 yılından beri restorasyonda olan Harem ziyarete açıldı

Topkapı Sarayı'nın en önemli üç bölümünden bir tanesi. Kendi içinde de hizmetlilerin ve padişah ailesinin kullandığı birimler olarak ikiye ayrılır. İçinde bulunduğumuz bölüm bizatihi padişahın ailesi ve valide sultanın yaşadığı daireler yer alıyor.

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