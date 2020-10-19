Topkapı Sarayı'nda 2014 yılından beri restorasyonda olan Harem ziyarete açıldı
Topkapı Sarayı'nın Harem-i Hümayun bölümünde 2014 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi. 6 yıldır kapalı olan ve restorasyonu tamamlanan Valide Taşlığı, Ocaklı Sofa ve Çeşmeli Sofa'yı yerli ve yabancı turistler ziyaret edebilecek.
19.10.2020 14:08
- Son Güncelleme: 19.10.2020 14:08
Valide Taşlığı, Taşlık, Harem'i oluşturan binaların saray hiyerarşisine uygun olarak toplandığı merkez avlu konumunda yer alırken, klasik Anadolu ev mimarisini andıran bir avlu ve etrafında iki katlı yapılardan oluşuyor. Restorasyon kapsamında söz konusu alanlarda öncelikle kubbe ve tonoz konservasyonu gerçekleştirilirken, duvar çinilerinin restorasyonu tamamlandı.
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