Topkapı Sarayı'nda 2014 yılından beri restorasyonda olan Harem ziyarete açıldı

Topkapı Sarayı'nın en önemli üç bölümünden bir tanesi. Kendi içinde de hizmetlilerin ve padişah ailesinin kullandığı birimler olarak ikiye ayrılır. İçinde bulunduğumuz bölüm bizatihi padişahın ailesi ve valide sultanın yaşadığı daireler yer alıyor.